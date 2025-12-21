Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kilicsoy CagliariGetty Images
Michael Di Chiaro

Cagliari-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Kilicsoy si sblocca, Folorunsho trascinatore, Moreo provvidenziale

Il rigore di Tramoni precede la rimonta della squadra di Pisacane: Folorunsho e Kilicsoy la indirizzano, ma Moreo griffa il pari allo scoccare del novantesimo.

Pubblicità

Rimonta, illusione e beffa finale: è la sintesi della giornata del Cagliari che, proprio allo scoccare del novantesimo, si fa riprendere il Pisa nello scontro diretto in chiave salvezza. Alla Unipol Domus finisce 2-2.

Al culmine di una prima frazione di gioco scandita dal grande equilibrio, i toscani trovano la combinazione vincente per stappare la partita ad una manciata di minuti dall'intervallo: ingenuità di Adopo che, in area, impatta il pallone con il braccio provocando il calcio di rigore che viene trasformato con grande freddezza dall'ex di turno Tramoni.

Nella seconda frazione di gioco, però, entra in campo tutto un altro Cagliari: il pareggio porta la firma di Folorunsho che, su cross di Zappa, incorna a rete. Nella dinamica della giocata, l'attaccante del Cagliari va a sbattere contro il palo della porta difesa da Semper ed è così costretto a lasciare il campo con mezz'ora d'anticipo rispetto al fischio finale. L'inerzia, ora, è tutta dei sardi che all'imbocco dell'ultimo segmento di gara piazzano il sorpasso: bella azione manovrata con Gaetano che apparecchia per l'accorrente Kilicsoy: destro imparabile e primo goal in Serie A per il turco. Finita qui? Ovviamente no, perché il Pisa ha un sussulto d'orgoglio e allo scoccare del novantesimo trova il definitivo 2-2 con Moreo, entrato da un quarto d'ora.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Kilicsoy (7) si sblocca in Serie A, ma la rimonta è propiziata dal lampo di Folorunsho (7) che vale il momentaneo pari. Bene Gaetano (6.5) e Zappa (6.5) autori di un assist a testa. Esposito (5.5) non si accende.

    VOTI CAGLIARI: Caprile 6; Palestra 6, Mina 6, Juan Rodríguez 6, Obert 5 (46' Idrissi 6); Folorunsho 7 (63' Mazzitelli 6), Adopo 5 (55' Zappa 6.5), Deiola 6; Esposito 5.5, Gaetano 6.5 (83' Cavuoti sv); Kılıçsoy 7 (82' Borrelli sv)

    • Pubblicità

  • PAGELLE PISA

    Moreo (7) entra ed evita il ko con la zampata del 2-2, servito dall'altro subentrato Leris (6.5). Tramoni (7) è glaciale dal dischetto. Qualche balbettio di troppo in difesa per Caracciolo (5.5) e Bonfanti (5.5)

    VOTI PISA: Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 5.5 (74' Calabresi sv), Bonfanti 5.5; Touré 6 (81' Leris 6.5), Piccinini 5.5 (74' Moreo 7), Aebischer 6, Hojholt 5.5 (73' Vural 6), Angori 6; Tramoni 7 (82' Lorran sv), Meister 6

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO CAGLIARI-PISA

    CAGLIARI-PISA 2-2

    Marcatori: 45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 90' Moreo

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert (46' Idrissi); Folorunsho (63' Mazzitelli), Adopo (55' Zappa), Deiola; Esposito, Gaetano (83' Cavuoti); Kılıçsoy (82' Borrelli). All. Pisacane.

    PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo (74' Calabresi), Bonfanti; Touré (81' Leris), Piccinini (74' Moreo), Aebischer, Hojholt (73' Vural), Angori; Tramoni (82' Lorran), Meister. All. Gilardino.

    Arbitro: Forneau

    Ammoniti: Adopo (C), Mina (C), Bonfanti (P), Esposito (C), Calabresi (P)

    Espulsi: -

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0