Cagliari-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Kilicsoy si sblocca, Folorunsho trascinatore, Moreo provvidenziale

Rimonta, illusione e beffa finale: è la sintesi della giornata del Cagliari che, proprio allo scoccare del novantesimo, si fa riprendere il Pisa nello scontro diretto in chiave salvezza. Alla Unipol Domus finisce 2-2.

Al culmine di una prima frazione di gioco scandita dal grande equilibrio, i toscani trovano la combinazione vincente per stappare la partita ad una manciata di minuti dall'intervallo: ingenuità di Adopo che, in area, impatta il pallone con il braccio provocando il calcio di rigore che viene trasformato con grande freddezza dall'ex di turno Tramoni.

Nella seconda frazione di gioco, però, entra in campo tutto un altro Cagliari: il pareggio porta la firma di Folorunsho che, su cross di Zappa, incorna a rete. Nella dinamica della giocata, l'attaccante del Cagliari va a sbattere contro il palo della porta difesa da Semper ed è così costretto a lasciare il campo con mezz'ora d'anticipo rispetto al fischio finale. L'inerzia, ora, è tutta dei sardi che all'imbocco dell'ultimo segmento di gara piazzano il sorpasso: bella azione manovrata con Gaetano che apparecchia per l'accorrente Kilicsoy: destro imparabile e primo goal in Serie A per il turco. Finita qui? Ovviamente no, perché il Pisa ha un sussulto d'orgoglio e allo scoccare del novantesimo trova il definitivo 2-2 con Moreo, entrato da un quarto d'ora.