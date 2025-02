Cagliari-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari vs Parma Calcio 1913

Cagliari e Parma si sfidano nella 24ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sono tre punti preziosissimi in chiave salvezza quelli in palio all’Unipol Domus tra Cagliari e Parma nella gara valida per la 24ª giornata di campionato.

Momento difficile per entrambe le squadre, reduci da due sconfitte consecutive in campionato: il Cagliari ha perso le ultime due contro Torino e Lazio, mentre il Parma è stato sconfitto nelle gare contro Milan e Lecce.

La formazione allenata da Davide Nicola si presenta all’inizio di questa giornata da diciassettesima in classifica con 21 punti, uno un più rispetto al Parma terzultimo.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Cagliari-Parma: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.