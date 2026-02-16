Cagliari-Lecce 0-2, pagelle e tabellino: Gandelman in versione bomber, Ramadani e Coulibaly dominano il centrocampo, Caprile da matita blu

C'era la necessità di rispondere immediatamente al successo esterno della Fiorentina sul Como e il Lecce centra il secondo successo consecutivo in un momento chiave della stagione. Tre punti lontano dal Via del Mare che mancavano proprio dallo 0-1 al Franchi dello scorso 2 novembre.

Parte meglio il Cagliari, che fin dai primi minuti occupa stabilmente la metà campo avversaria nel tentativo di soffocare la manovra della squadra di Di Francesco. All’intervallo, però, il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa calano i ritmi e la gara vive di fiammate da una parte e dall’altra, fino al vantaggio ospite firmato da Gandelman, bravo a schiacciare di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Sottil. I rossoblù provano a reagire, ma a colpire ancora sono i giallorossi: Coulibaly recupera palla in area e serve Ramadani, che dal limite batte un colpevole Caprile, autore di un errore su una conclusione tutt’altro che irresistibile.

Il Cagliari tenta il tutto per tutto nel finale, ma l’unica vera occasione - un destro da fuori di Sulemana - sfiora il palo con Falcone immobile. All’Unipol Domus finisce 0-2.