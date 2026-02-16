Goal.com
Cagliari Lecce GandelmanGetty Images
Michael Baldoin

Cagliari-Lecce 0-2, pagelle e tabellino: Gandelman in versione bomber, Ramadani e Coulibaly dominano il centrocampo, Caprile da matita blu

Il Lecce conquista tre punti pesantissimi all’Unipol Domus contro il Cagliari: decisivi i goal dei centrocampisti, prima Gandelman e poi Ramadani.

C'era la necessità di rispondere immediatamente al successo esterno della Fiorentina sul Como e il Lecce centra il secondo successo consecutivo in un momento chiave della stagione. Tre punti lontano dal Via del Mare che mancavano proprio dallo 0-1 al Franchi dello scorso 2 novembre.

Parte meglio il Cagliari, che fin dai primi minuti occupa stabilmente la metà campo avversaria nel tentativo di soffocare la manovra della squadra di Di Francesco. All’intervallo, però, il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa calano i ritmi e la gara vive di fiammate da una parte e dall’altra, fino al vantaggio ospite firmato da Gandelman, bravo a schiacciare di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Sottil. I rossoblù provano a reagire, ma a colpire ancora sono i giallorossi: Coulibaly recupera palla in area e serve Ramadani, che dal limite batte un colpevole Caprile, autore di un errore su una conclusione tutt’altro che irresistibile.

Il Cagliari tenta il tutto per tutto nel finale, ma l’unica vera occasione - un destro da fuori di Sulemana - sfiora il palo con Falcone immobile. All’Unipol Domus finisce 0-2.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Uno dei giocatori più attesi tradisce nel momento decisivo: Caprile (4.5) sbaglia un paio di uscite, resta fermo sul colpo di testa di Gandelman e va a vuoto sul tiro di Ramadani. Serata da dimenticare.

    Ci si aspettava di più da Esposito (5.5): l’ex Inter appare a tratti impalpabile, mette qualche buon pallone sugli sviluppi di corner ma incide poco. Male anche Idrissi (4.5), spesso in difficoltà sulla sua corsia; insieme a Sulemana (5) perde il pallone che porta al definitivo 2-0.

    VOTI CAGLIARI (4-4-2): Caprile 4.5; Zappa 6 (57' Mazzitelli 6), Zé Pedro 5.5, Mina 5.5, Obert 5.5 (79' Trepy 5.5); Palestra 5.5, Adopo 5.5, Sulemana 5, Idrissi 4.5; Esposito 5.5, Pavoletti 6 (57' Kilicsoy 6). All. Pisacane

  • PAGELLE LECCE

    Se gli attaccanti faticano, ci pensano i centrocampisti. Gandelman (7.5) interpreta alla perfezione il ruolo di “ariete” chiesto da Di Francesco e sblocca il match con un colpo di testa pesantissimo.

    La partita, però, si decide soprattutto in mezzo al campo: Coulibaly e Ramadani (7.5 per entrambi) formano una diga quasi invalicabile. Dal loro asse nasce anche il raddoppio che permette ai giallorossi di allungare sulla zona retrocessione.

    VOTI LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Ramadani 7.5, Coulibaly 7.5; Pierotti 6 (86' Siebert sv), Gandelman 7.5 (86' Ngom sv), Sottil 6.5 (80' Ndaba sv); Cheddira 6 (80' Stulic sv). All. Di Francesco

  • TABELLINO CAGLIARI-LECCE 0-2

    Marcatori: 65' Gandelman, 76' Ramadani

    CAGLIARI (4-4-2): Caprile 4.5; Zappa 6 (57' Mazzitelli 6), Zé Pedro 5.5, Mina 5.5, Obert 5.5 (79' Trepy 5.5); Palestra 5.5, Adopo 5.5, Sulemana 5, Idrissi 4.5; Esposito 5.5, Pavoletti 6 (57' Kilicsoy 6). All. Pisacane

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Ramadani 7.5, Coulibaly 7.5 (92' Fofana sv); Pierotti 6 (86' Siebert sv), Gandelman 7.5 (86' Ngom sv), Sottil 6.5 (80' Ndaba sv); Cheddira 6 (80' Stulic sv). All. Di Francesco

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: -

    Espulsi: -

