Cagliari-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Maldini segna ancora, Kolo Muani si sblocca, Conceiçao fumoso, Zhegrova entra bene

La Juventus va sotto ma evita la sconfitta a Cagliari grazie al primo goal in campionato di Kolo Muani dopo l'iniziale vantaggio firmato da Maldini. All'Unipol Domus il posticipo della sesta giornata finisce 1-1

I bianconeri fanno la partita, tengono a lungo la palla ma sbattono contro il tradizionale muro alzato da Pisacane davanti alla sua area di rigore.

Al ventesimo così, al primo vero affondo, passa il Cagliari col solito Daniel Maldini che sfrutta un paio di rimpalli fortunati e batte Vicario da distanza ravvicinata. Per lui si tratta del quarto goal consecutivo.

La Juventus continua a gestire il pallone senza però costruire chiare occasioni fatta eccezione per un tiro da fuori di Nico Gonzalez.

All'inizio della ripresa Spalletti inserisce Alajbegovic e Zhegrova per McKennie e Conceiçao. E il kosovaro si rende subito pericoloso con un un paio di tiri su cui Caprile deve impegnarsi.

Il pareggio arriva però grazie a Kolo Muani, che finalmente si sblocca segnando di testa su cross di Alajbegovic. Poco dopo il francese sfiora il sorpasso colpendo la traversa.