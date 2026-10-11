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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Cagliari-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Maldini segna ancora, Kolo Muani si sblocca, Conceiçao fumoso, Zhegrova entra bene

Serie A
Cagliari vs Juventus
Match report
Cagliari
Juventus

La Juventus evita la sconfitta a Cagliari grazie al primo goal in campionato di Randal Kolo Muani dopo l'iniziale vantaggio di Maldini. Il francese poi sfiora la doppietta ma colpisce la traversa.

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La Juventus va sotto ma evita la sconfitta a Cagliari grazie al primo goal in campionato di Kolo Muani dopo l'iniziale vantaggio firmato da Maldini. All'Unipol Domus il posticipo della sesta giornata finisce 1-1

I bianconeri fanno la partita, tengono a lungo la palla ma sbattono contro il tradizionale muro alzato da Pisacane davanti alla sua area di rigore.

Al ventesimo così, al primo vero affondo, passa il Cagliari col solito Daniel Maldini che sfrutta un paio di rimpalli fortunati e batte Vicario da distanza ravvicinata. Per lui si tratta del quarto goal consecutivo.

La Juventus continua a gestire il pallone senza però costruire chiare occasioni fatta eccezione per un tiro da fuori di Nico Gonzalez.

All'inizio della ripresa Spalletti inserisce Alajbegovic e Zhegrova per McKennie e Conceiçao. E il kosovaro si rende subito pericoloso con un un paio di tiri su cui Caprile deve impegnarsi.

Il pareggio arriva però grazie a Kolo Muani, che finalmente si sblocca segnando di testa su cross di Alajbegovic. Poco dopo il francese sfiora il sorpasso colpendo la traversa.

  • PAGELLE CAGLIARI-JUVENTUS

    Obert (6.5) prezioso nell'azione del goal, Winks (6.5) comanda a centrocampo, Massolin (5.5) ancora timido, Maldini (7.5) segna ancora, Mendy (7) fa salire la squadra.

    Lucumi (5.5) sbaglia qualche pallone di troppo, Cambiaso (5) troppo superficiale, Conceiçao (5) non si accende mai, molto meglio Zhegrova (6.5) che entra al suo posto, Alajbegovic (6.5) fa l'assist, Woltemade (5) non incide, Kolo Muani (6.5) sbaglia tanto ma poi finalmente si sblocca.

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Ze Pedro 6, Mina 6, Rodriguez 6 (46' Deiola 5.5), Obert 6.5 (84' Fazzini sv); Romano 6, Winks 6.5, Adopo 6; Massolin 5.5 (60' Fadera 6.5), Maldini 7.5 (69' Sugawara 6); Mendy 7 (69' Nzola 6). All. Pisacane

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6.5; Kalulu 6.5, Bremer 6, Lucumi 5.5, Celik 6 (64' Cambiaso 5); Sarr 6, Douglas Luiz 6 (84' Koopmeiners sv); Conceiçao 5 (46' Zhegrova 6.5), McKennie 5.5 (46' Alajbegovic 6.5), Nico Gonzalez 6.5 (60' Woltemade 5); Kolo Muani 6.5. All. Spalletti

  • TABELLINO CAGLIARI-JUVENTUS

    CAGLIARI-JUVENTUS 1-1

    Marcatori: 20' Maldini, 81' Kolo Muani

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Ze Pedro 6, Mina 6, Rodriguez 6 (46' Deiola 6.5), Obert 6.5 (84' Fazzini sv); Romano 6, Winks 6.5, Adopo 6; Massolin 5.5 (60' Fadera 6.5), Maldini 7.5 (69' Sugawara 6); Mendy 7 (69' Nzola 6). All. Pisacane

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Lucumi 5.5, Celik 6 (64' Cambiaso 5); Sarr 6, Douglas Luiz 6 (84' Koopmeiners sv); Conceiçao 5 (46' Zhegrova 6.5), McKennie 5.5 (46' Alajbegovic 6.5), Nico Gonzalez 6.5 (60' Woltemade 5); Kolo Muani 6.5. All. Spalletti

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: McKennie, Rodriguez, Deiola

    Espulsi: Spalletti e Pisacane (non dal campo)

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