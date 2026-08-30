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Cagliari-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Calhanoglu chirurgico, Barella in grande spolvero, Akanji in affanno, Caprile tiene a galla i sardi

Serie A
Cagliari vs Inter
Cagliari
Inter

Il secondo goal consecutivo in campionato di Hakan Calhanoglu vale i tre punti per l'Inter, che espugna la Unipol Domus di Cagliari. Barella e Caprile tra i migliori, Akanji in affanno, Thuram non concretizza.

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Nessuna sorpresa all'Unipol Domus, dove l'Inter si impone con autorevolezza sul Cagliari: finisce 1-0 per i nerazzurri, gara sbloccata al 9' dal secondo goal consecutivo di Hakan Calhanoglu, caratterizzata dalle tante occasioni sprecate dalla squadra di Chivu, che nella ripresa rischia anche di farsi riprendere dai ragazzi di Pisacane.

Un dominio schiacciante nel primo tempo, che sfocia subito nel vantaggio siglato dal centrocampista turco con una precisissima rasoiata da fuori area. La squadra di Chivu spinge in cerca del raddoppio e solo un ottimo Caprile tiene a galla i padroni di casa, negando il raddoppio prima a Dimarco e poi a Pio Esposito.

Ad inizio ripresa Caprile sbarra nuovamente la strada a Pio Esposito, prima di un paio di squilli del Cagliari, che per la prima volta si affaccia pericolosamente dalle parti di Martinez. Chivu si affida ai cambi, mandando in campo anche Curtis Jones ma dopo un paio di occasioni sciupate da Thuram è il Cagliari ad andare vicino al pareggio all'84' con Adopo: decisivo il salvataggio quasi sulla linea di Bisseck, che blinda i tre punti per i nerazzurri.

  • PAGELLE CAGLIARI-INTER

    Non solo il goal, ma tante giocate lucide, di qualità, con i tempi giusti: un Hakan Calhanoglu (7) in grande spolvero, che dà seguito alla rete messa a segno alla prima giornata contro il Monza. Benissimo anche Barella (7), tra i più brillanti anche dal punto di vista atletico, e il solito Dimarco (6,5), una spina nel fianco della difesa del Cagliari sull'out mancino.

    Serata non eccezionale per Akanji (5,5), apparso impacciato e non sempre attentissimo, e per un Thuram (5,5) non ancora al 100%, che si divora un paio di chiare occasioni da goal. Il salvataggio provvidenziale nel finale di Bisseck (6,5) giustifica il voto nonostante i pochi minuti in campo.

    Nel Cagliari applausi per il solito, provvidenziale Caprile (7), che evita che il passivo possa assumere ben altre dimensioni con una serie di grandi interventi, e per Romano (6,5), autore di una prova di grande generosità. Male Fazzini (5), Maldini si accende solo a tratti (6).

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  • TABELLINO CAGLIARI-INTER

    CAGLIARI-INTER 0-1

    Marcatori: 9' Calhanoglu

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Zé Pedro 6, Deiola 6 (83' Ciervo sv), Rodriguez 6, Obert 6; Adopo 6, Winks 5 (57' Kofler 6), Romano 6,5; Maldini 6 (78' Borrelli sv), Fazzini 5, (57' Fadera 6); Mendy 5,5 (57' Kevin Carlos 6). All. Pisacane

    INTER (3-5-2): Martinez 6,5; Pavard 6,5, Akanji 5,5 (68' Stones 6), Bastoni 6; Luis Henrique 6 (81' Bisseck 6,5), Barella 7, Calhanoglu 7 (65' Zielinski 6), Sucic 6 (65' Jones 6), Dimarco 6,5; Lautaro Martinez 6, Esposito 6,5 (65' Thuram 5,5). All. Chivu

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Akanji, Deiola, Kevin Carlos


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