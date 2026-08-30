Cagliari-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Calhanoglu chirurgico, Barella in grande spolvero, Akanji in affanno, Caprile tiene a galla i sardi

Nessuna sorpresa all'Unipol Domus, dove l'Inter si impone con autorevolezza sul Cagliari: finisce 1-0 per i nerazzurri, gara sbloccata al 9' dal secondo goal consecutivo di Hakan Calhanoglu, caratterizzata dalle tante occasioni sprecate dalla squadra di Chivu, che nella ripresa rischia anche di farsi riprendere dai ragazzi di Pisacane.
Un dominio schiacciante nel primo tempo, che sfocia subito nel vantaggio siglato dal centrocampista turco con una precisissima rasoiata da fuori area. La squadra di Chivu spinge in cerca del raddoppio e solo un ottimo Caprile tiene a galla i padroni di casa, negando il raddoppio prima a Dimarco e poi a Pio Esposito.
Ad inizio ripresa Caprile sbarra nuovamente la strada a Pio Esposito, prima di un paio di squilli del Cagliari, che per la prima volta si affaccia pericolosamente dalle parti di Martinez. Chivu si affida ai cambi, mandando in campo anche Curtis Jones ma dopo un paio di occasioni sciupate da Thuram è il Cagliari ad andare vicino al pareggio all'84' con Adopo: decisivo il salvataggio quasi sulla linea di Bisseck, che blinda i tre punti per i nerazzurri.