C'è l'ostacolo Roma, Chivu spinge l'Inter e Bastoni: "L'ho lasciato in stampelle e poi l'ho visto in campo con la Nazionale"

"Questo gruppo ha devi valori ed ha imparato dagli errori del passato. Quello che conta è ciò che siamo oggi e nonostante le difficoltà abbiamo sempre rialzato la testa e ci abbiamo sempre messo la faccia. Parlo anche di Bastoni, io l'ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in campo con la Nazionale tre giorni dopo. Questi giocatori la faccia la mettono e accettano le critiche, consapevoli del fatto che la riconoscenza nel calcio è poca. Si punta sempre il dito e si vanno a cercare cose che nulla hanno a che fare con i valori umani di questa squadra e soprattutto di Bastoni. Sono convinto che i giocatori sono pronti per questo finale di stagione".