C'è l'ostacolo Roma, Chivu spinge l'Inter e Bastoni: "L'ho lasciato in stampelle e poi l'ho visto in campo con la Nazionale"

Ripartire subito, senza ulteriori passi falsi che rischierebbero di complicare il finale di stagione e rendere più tortuosa la strada che porta allo Scudetto.
Senza vittorie nelle ultime tre giornate di campionato (sconfitta contro il Milan e pareggi contro Atalanta e Fiorentina), l’Inter riparte con l’obiettivo di riprendere subito la marcia tricolore dopo gli ultimi rallentamenti.
I nerazzurri però sono chiamati a sfida difficile e piena di insidie: a San Siro domenica sera arriva una Roma a caccia di punti Champions. Una sfida che Chivu ha presentato così in conferenza stampa.