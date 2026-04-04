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Cristian Chivu Inter Genoa 28022026Getty Images
Leonardo Gualano

C'è l'ostacolo Roma, Chivu spinge l'Inter e Bastoni: "L'ho lasciato in stampelle e poi l'ho visto in campo con la Nazionale"

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Inter vs Roma

L’allenatore dell’Inter presenta la sfida contro la Roma, uno dei big match della trentunesima giornata di campionato.

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Ripartire subito, senza ulteriori passi falsi che rischierebbero di complicare il finale di stagione e rendere più tortuosa la strada che porta allo Scudetto.

Senza vittorie nelle ultime tre giornate di campionato (sconfitta contro il Milan e pareggi contro Atalanta e Fiorentina), l’Inter riparte con l’obiettivo di riprendere subito la marcia tricolore dopo gli ultimi rallentamenti.

I nerazzurri però sono chiamati a sfida difficile e piena di insidie: a San Siro domenica sera arriva una Roma a caccia di punti Champions. Una sfida che Chivu ha presentato così in conferenza stampa.

  • "ATTESI DA UN FINALE DI STAGIONE IMPEGNATIVO"

    "I giocatori della Nazionale hanno avuto modo di staccare un po' dopo gli ultimi mesi vissuti con la squadra. Purtroppo alcuni di loro non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi, ma sono tornati consapevoli del fatto che ci aspetta un finale di stagione molto impegnativo nel quale dovremo fare del nostro meglio".


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  • "QUI GIOCATORI CHE HANNO SEMPRE REAGITO"

    "La delusione dei giocatori azzurri? Io ho lavoro con grandi campioni dal punto di vista umano. Me l'hanno fatto vedere quest'anno ed anche in passato sono sempre riusciti a rialzarsi dopo le amarezze. Hanno sempre reagito e capito che far parte di una squadra a volte non si raggiunge l'obiettivo, ma quello che conta è la reazione e ciò che si riesce a fare per il proprio compagno e per la società che rappresentano. Le delusioni fanno parte del gioco, questo è lo sport e va accettato. Non sono preoccupato, abbiamo uomini che hanno valori, qualità e certezze".

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  • "CERTI DRAMMI SOLO CON L'INTER"

    "I risultati fanno parte di questa maratona che è il campionato. Abbiamo tenuto un ritmo molto buono, certi drammi per un pareggio si fanno solo con l'Inter e non con altre squadre. Ovvio che volevamo di più, ma ci prendiamo quello che ci siamo guadagnati fino ad ora ed essendo primi direi che siamo riusciti ad essere competitivi e a rispettare le nostre aspettative. A livello individuale ogni giocatore per noi è indispensabile, tutti sanno quanto sono importanti per questa squadra. Devono essere pronti mentalmente per essere la loro miglior versione".

  • "DIFFICILE AFFRONTARE LE SQUADRE DI GASPERINI"

    "Sappiamo quanto forte è la Roma e che ha un allenatore che è riuscito in poco tempo ad imporre la propria identità. E' una partita importante, ne mancano otto e dobbiamo essere pronti a ritrovare un po' di convinzione e di intensità. Non è mai facile affrontare le squadre di Gasperini, servirà l'ambizione giusta per portare a buon fine una gara che è complicata".

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  • "BASTONI DALLE STAMPELLE ALLA NAZIONALE"

    "Questo gruppo ha devi valori ed ha imparato dagli errori del passato. Quello che conta è ciò che siamo oggi e nonostante le difficoltà abbiamo sempre rialzato la testa e ci abbiamo sempre messo la faccia. Parlo anche di Bastoni, io l'ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in campo con la Nazionale tre giorni dopo. Questi giocatori la faccia la mettono e accettano le critiche, consapevoli del fatto che la riconoscenza nel calcio è poca. Si punta sempre il dito e si vanno a cercare cose che nulla hanno a che fare con i valori umani di questa squadra e soprattutto di Bastoni. Sono convinto che i giocatori sono pronti per questo finale di stagione".

  • "BASTONI HA VOLUTO RAPPRESENTARE IL SUO PAESE"

    "Nel mondo del calcio conta il rispetto per i compagni, conta il lavoro e quello che sei umanamente. Sono convinto che Bastoni in questo momento sia dispiaciuto, ma anche contento del fatto che ha ricevuto il sostegno dei compagni in Nazionale e nel club. La faccia l'ha messa, in un momento di difficoltà si è presentato con quello che aveva a disposizione per rappresentare un Paese e cercare di raggiungere il sogno di tutti gli italiani. Nonostante le difficoltà del momento ha dato la disponibilità e per me vale tanto, anche da uomo che capisce certe dinamiche del calcio e che sa cosa vuol dire fare dieci giorni con le stampelle e poi prendersi la responsabilità. Non era in condizioni ottimali, ma si è messo a disposizione".

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  • "DOPO LA JUVE UNA GOGNA MEDIATICA"

    "Le critiche al blocco Inter? Sento cose che non hanno a che fare con il calcio. Dopo la Juve si è creata una gogna mediatica che non ho più visto. Quando si parla di Inter si mettono sempre giocatori e squadra in piazza per lanciare sassi. Degli episodi a sfavore non si parla mai. Accettiamo tutto, sapendo che storicamente in Italia la squadra che è prima è sempre la più odiata. Chi va in Nazionale cerca di regalare qualcosa di importante ai tifosi, la colpa non è dei giocatori dell'Inter, per noi è motivo di orgoglio avere cinque italiani convocati che provano a fare cose importanti per l'intero movimento. Il nostro dovere è dare sempre il meglio, poi si può vincere o perdere".

  • "PIO HA VOLUTO CALCIARE IL RIGORE"

    "Ho chiesto a Pio se avesse chiesto lui di calciare il rigore, mi ha detto sì e a me basta quello. Si è preso la responsabilità nonostante la giovane età. I rigori si possono anche sbagliare e ne sbaglierà alti, ma è un buon segno anche per la Nazionale che lui ci abbia messo la faccia".


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  • "THURAM LAVORA PER LA SQUADRA"

    "Sono contento che Thuram abbia segnato con la Francia. Conosciamo le sue qualità e quello che può dare. Lavora per la squadra, per essere decisivo non solo con i goal e con gli assist. Vuole sempre dare il massimo".

  • "SARA' BASTONI A DECIDERE DEL PROPRIO FUTURO"

    "C'è chi consiglia a Bastoni di lasciare l'Italia? A Bastoni devo dare serenità e fiducia, cosa che devo fare anche con gli altri. Non posso controllare il suo futuro e quello che vorrebbe fare, so che è contento di far parte del nostro gruppo. Ha sempre dato il massimo, poi starà a lui decidere cosa fare, ognuno è responsabile delle proprie scelte. Io sarei felice se rimanesse, ma ha dimostrato che sa prendere le decisioni giuste. Il calcio mondiale si godrà le sue qualità indipendentemente dalla sua decisione".

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