La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jacopo Fazzini dall’Empoli: il centrocampista arriva in viola a titolo definitivo.

Si attendeva solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella: Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Il club gigliato dunque, dopo aver annunciato il riscatto del cartellino di Albert Gudmundsson (e in attesa di ufficializzare Dzeko), chiude un’altra importante operazione di mercato assicurandosi uno tra i centrocampisti più talentuosi del panorama calcistico italiano.

Un’operazione, quella che porta il classe 2003 in viola, iniziata e conclusa già alcuni giorni fa, ma per gli ultimi step fondamentali per la fumata bianca si è dovuto attendere il ritorno del giocatore dalla Slovacchia dove, con l’Italia U21, ha preso parte agli Europei di categoria.