Federico Bernardeschi si appresta a tornare ad essere uno dei protagonisti della Serie A.

A tre anni di distanza dal suo addio alla Juventus, ad accoglierlo è il Bologna, club che ha di fatto chiuso l’operazione che riporta il campione d’Europa a Euro 2020 in Italia.

Come riportato infatti da ‘Sky’, si attende solo l’annuncio ufficiale per il suo passaggio in rossoblù.