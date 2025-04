C’è il derby, Gullit spinge il Milan: “La Coppa Italia per salvare la stagione, il milanista non accetta questa realtà”

Ruud Gullit, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “La Supercoppa è stata un sorpresa, i tifosi non sono felici”.

Quella che sta vivendo il Milan è una stagione scandita da troppi alti e bassi.

La compagine rossonera non ha mai dato l’impressione in campionato di poter competere con le prime e in Champions League non è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Tuttavia, nonostante le tante difficoltà incontrate, l’annata potrebbe potenzialmente chiudersi con ben due trofei in più in bacheca. La Supercoppa Italiana e stata già vinta e questa sera affronterà l’Inter in un derby che metterà il palio il pass per la finale di Coppa Italia.

La leggenda rossonera Ruud Gullit, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo il Milan.