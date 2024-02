Monza-Milan, c'era il fuorigioco sul 3-2, l'espulsione di Jovic e il rigore segnato da Pessina? La moviola della partita

Milan in dieci uomini nella ripresa per il rosso rifilato a Jovic: cosa è successo? Nel primo tempo Monza in vantaggio dal dischetto.

Una partita complicata per il Milan in quel di Monza. Dopo il rigore che ha dato il vantaggio ai padroni di casa nel primo tempo, gli ospiti hanno anche subito il rosso rifilato a Jovic nella ripresa. Sotto di due goal (raddoppio di Mota) e con un uomo in meno, il Milan ha provato a recuperare all'U-Power Stadium per evitare di allontanarsi ulteriormente dall'Inter capolista e rimanere alle spalle della Juventus in classifica. Alla fine, nonostante il doppio malus, è arrivato il 2-2. Al quale i padroni di casa hanno risposto con il tris in extratime e dunque con il 4-2 finale. Ma come si è comportato l'arbitro di Monza-Milan e la sala VAR durante la partita del 18 febbraio? L'articolo prosegue qui sotto