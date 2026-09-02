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Robert Sanchez of Chelsea looks onGetty Images
Marco Trombetta

Butez o Sanchez? Chi è il portiere titolare del Como dopo l'arrivo dell'ex Chelsea, la scelta di Fabregas

Fantacalcio
Como

Chi gioca titolare in porta nel Como dopo l'acquisto di Robert Sanchez dal Chelsea.

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Il Como ha chiuso l'acquisto di Robert Sanchez dal Chelsea nell'ultimo giorno di calciomercato.

Un portiere di grande esperienza che negli ultimi anni è stato titolare e protagonista con i Blues.

Adesso Butez rischia il posto? Chi sarà il titolare?

  • BUTEZ TRA I MIGLIORI IN SERIE A

    Arrivato a gennaio 2025 dall'Anversa, Butez si è preso subito i guantoni da titolare nel Como, grazie anche alla sua grande abilità nel gioco con i piedi oltre a quelle tra i pali.

    Nell'ultima stagione, quella della qualificazione in Champions, si è consacrato come uno dei migliori portieri della Serie A, come prestazioni generali e clean sheet. Una certezza assoluta per Fabregas.

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  • SANCHEZ CAMPIONE DEL MONDO COL CHELSEA

    Ma se nell'ultima stagione non c'è stata concorrenza, quest'anno come compagno di reparto ci sarà Robert Sanchez.

    28 anni, spagnolo, ha maturato una grande esperienza in Premier tra Brighton e Chelsea, difendendo da titolare i pali dei Blues nelle ultime due stagioni.

    Nella scorsa estate si è laureato anche campione del Mondo con il Chelsea, subendo appena tre reti.

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  • BUTEZ O SANCHEZ: CHI GIOCA IN PORTA NEL COMO?

    Il titolare del Como, almeno inizialmente, sarà ancora Butez.

    Sanchez rappresenta però una validissima alternativa, considerando anche i tanti impegni della squadra di Fabregas in questa stagione.

    Anche lui, del resto, è molto bravo nel gioco con i piedi, caratteristica fondamentale per Cesc.

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