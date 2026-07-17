Buongiorno salta il ritiro col Napoli, è già emergenza in difesa per Allegri: le possibili alternative e gli obiettivi di mercato

La certezza è che, già prima dell'infortunio di Buongiorno e della possibile operazione al ginocchio, il Napoli stava cercando un difensore.

Allegri aveva chiesto a Manna di portare in azzurro Mario Gila ma il Milan ha bruciato tutti trovando l'accordo per il centrale della Lazio che tanto piaceva anche all'Atalanta.

A questo punto potrebbe quindi tornare di moda il nome di un altro pupillo di Allegri e Manna, ovvero Federico Gatti.

Il difensore è chiuso alla Juventus dove Spalletti lo vede poco e i bianconeri valuterebbero eventuali offerte. Allegri lo ha già allenato proprio a Torino dove è stato lui a lanciarlo definitivamente.

Non sono comunque escluse possibili sorprese dal mercato con qualche profilo estero che rimpiazzi Buongiorno e regali un'alternativa in più ad Allegri.