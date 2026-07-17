Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Allegri lavagna Napoli HDGOAL
Lelio Donato

Buongiorno salta il ritiro col Napoli, è già emergenza in difesa per Allegri: le possibili alternative e gli obiettivi di mercato

Serie A
Napoli

L'ennesimo problema fisico di Buongiorno è il primo intoppo per Massimiliano Allegri che adesso si ritrova la difesa con gli uomini contati. Dopo aver visto sfumare Gila, ora serve trovare alternative sul mercato o nuove soluzioni.

Pubblicità

Siamo solo a metà luglio eppure al Napoli è già scattata la prima emergenza stagionale.

La notizia del problema al ginocchio di Alessandro Buongiorno rappresenta una pessima notizia per Massimiliano Allegri, che non lo avrà a disposizione durante il ritiro. E forse per parecchie settimane.

Un problema che si presenta proprio nel reparto dove già il Napoli dispone di minori alternative dato che Juan Jesus non ha rinnovato, privando di fatto il nuovo allenatore di una possibile alternativa.

Ma cosa può succedere dopo l'infortunio di Buongiorno? Quali sono le soluzioni interne e chi può arrivare?

  • L'INFORTUNIO DI BUONGIORNO E I TEMPI DI RECUPERO

    Ma cosa è successo a Buongiorno? Perché salterà il ritiro?

    A spiegarlo è stato un bollettino medico ufficiale da parte del Napoli: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

    Adesso molto dipenderà proprio dall'esito di questo consulto. In caso di operazione, infatti, il rischio concreto è che Buongiorno resti fuori per parecchi mesi saltando di fatto tutta la prima parte di stagione.

    Non una novità peraltro per l'ex capitano del Torino che nel suo primo anno al Napoli ovvero quello dello Scudetto con Conte giocò appena ventidue volte in campionato a causa di un doppio infortunio, uno di carattere traumatico alla vertebra lombare e l'altro di natura muscolare.

    • Pubblicità

  • ALLEGRI RILANCIA RAFA MARIN E MARIANUCCI?

    Detto sopra che nella difesa del Napoli non c'è più Juan Jesus, ovvero quello che era stato il sostituto naturale di Buongiorno per caratteristiche, chi potrebbe prendere il suo posto con Allegri?

    Attualmente a disposizione del tecnico ci sono quattro difensori centrali di ruolo: Rrahmani, Beukema, Marianucci e Rafa Marin. Il primo dovrebbe essere un titolarissimo anche con la nuova gestione mentre l'olandese va rilanciato dopo una prima stagione non troppo positiva.

    Rilancio in cui sperano anche Marianucci e Rafa Marin, bocciati da Antonio Conte ma tornati alla base e pronti a mettersi in gioco sfruttando magari anche l'infortunio di Buongiorno per convincere Allegri a concedergli una vera occasione.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ALTERNATIVE: DI LORENZO E OLIVERA CENTRALI

    Nell'attuale rosa extralarge del Napoli ci sono però anche giocatori molto duttili che possono rappresentare una soluzione per Allegri al centro della difesa.

    Il capitano Giovanni Di Lorenzo, ad esempio, ha già giocato nel ruolo in caso di necessità. E lo stesso ha fatto Matias Olivera che peraltro sulla sinistra avrà la concorrenza di Gutierrez e Spinazzola.

    Molto poi dipenderà dal modulo di base che verrà utilizzato da Allegri. La sensazione è che il tecnico possa optare per una linea a quattro piuttosto che per la sua classica difesa a tre.

    Una soluzione che renderebbe l'emergenza decisamente meno grave.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • UN NUOVO DIFENSORE: I NOMI

    La certezza è che, già prima dell'infortunio di Buongiorno e della possibile operazione al ginocchio, il Napoli stava cercando un difensore.

    Allegri aveva chiesto a Manna di portare in azzurro Mario Gila ma il Milan ha bruciato tutti trovando l'accordo per il centrale della Lazio che tanto piaceva anche all'Atalanta.

    A questo punto potrebbe quindi tornare di moda il nome di un altro pupillo di Allegri e Manna, ovvero Federico Gatti.

    Il difensore è chiuso alla Juventus dove Spalletti lo vede poco e i bianconeri valuterebbero eventuali offerte. Allegri lo ha già allenato proprio a Torino dove è stato lui a lanciarlo definitivamente.

    Non sono comunque escluse possibili sorprese dal mercato con qualche profilo estero che rimpiazzi Buongiorno e regali un'alternativa in più ad Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità