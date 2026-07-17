Buongiorno salta il ritiro col Napoli, è già emergenza in difesa per Allegri: le possibili alternative e gli obiettivi di mercato

Siamo solo a metà luglio eppure al Napoli è già scattata la prima emergenza stagionale.
La notizia del problema al ginocchio di Alessandro Buongiorno rappresenta una pessima notizia per Massimiliano Allegri, che non lo avrà a disposizione durante il ritiro. E forse per parecchie settimane.
Un problema che si presenta proprio nel reparto dove già il Napoli dispone di minori alternative dato che Juan Jesus non ha rinnovato, privando di fatto il nuovo allenatore di una possibile alternativa.
Ma cosa può succedere dopo l'infortunio di Buongiorno? Quali sono le soluzioni interne e chi può arrivare?