Buongiorno "paga" gli errori: Conte lo lascia fuori con il Como ma dovrà giocare Napoli-Roma

Alla fine il Napoli ha saputo superare anche le disattenzioni di Alessandro Buongiorno nell'ultima partita di campionato, vincendo 3-2 contro il Genoa in una partita resa molto più complicata proprio per la prestazione del difensore italiano.
L'ex Torino ha vissuto probabilmente la sua peggior partita da quando è al Napoli confermando però in generale come non sia un periodo felice dal punto di vista sportivo per lui.
Antonio Conte lo terrà fuori dai titolari questa sera nel match di Coppa Italia con il Como ma non è una punizione; alla base di questa scelta anche la gara successiva di campionato quando il Napoli ospiterà la Roma.