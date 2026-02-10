Goal.com
Alessandro Buongiorno Napoli 2025-2026Getty Images
Andrea Ajello

Buongiorno "paga" gli errori: Conte lo lascia fuori con il Como ma dovrà giocare Napoli-Roma

Momento molto complicato per Buongiorno dopo gli errori in Genoa-Napoli: la gestione del difensore tra Coppa Italia e il big match con la Roma.

Alla fine il Napoli ha saputo superare anche le disattenzioni di Alessandro Buongiorno nell'ultima partita di campionato, vincendo 3-2 contro il Genoa in una partita resa molto più complicata proprio per la prestazione del difensore italiano.

L'ex Torino ha vissuto probabilmente la sua peggior partita da quando è al Napoli confermando però in generale come non sia un periodo felice dal punto di vista sportivo per lui.

Antonio Conte lo terrà fuori dai titolari questa sera nel match di Coppa Italia con il Como ma non è una punizione; alla base di questa scelta anche la gara successiva di campionato quando il Napoli ospiterà la Roma. 

  • LA SERATACCIA DI BUONGIORNO

    I due goal subiti dal Napoli con il Genoa sono stati causati da errori di Buongiorno. Il primo dopo pochissimi secondi quando il difensore ha sbagliato il passaggio all'indietro verso il proprio portiere lanciando così Vitinha a tu per tu con Meret che lo ha steso procurando il rigore del vantaggio rossoblù. 

    E poi nel secondo tempo il pallone perso dall'ex Torino in maniera superficiale che ha permesso a Colombo di scappare da solo verso la porta del Napoli e segnare il 2-2.

    Conte lo ha cambiato poco dopo sostituendolo con Beukema volendo così evitare che Buongiorno potesse ulteriormente andare in confusione dopo quanto successo. 

  • IN PANCHINA CONTRO IL COMO

    Il Napoli torna in campo per i quarti di Coppa Italia; Conte non può fare grandi rotazioni visto i tantissimi infortunati ma qualcosa cambierà in difesa ad esempio.

    Buongiorno non sarà confermato nella retroguardia azzurra; al suo posto giocherà Beukema con Rrahmani centrale e Juan Jesus a completare il reparto. Questa la decisione del tecnico; non è però una bocciatura ma un modo per togliere dai riflettori il suo giocatore, al centro delle critiche. 

  • SARÀ TITOLARE IN NAPOLI-ROMA

    Buongiorno avrà comunque modo di riscattarsi già nei prossimi giorni e in particolare domenica quando il Maradona si aprirà per Napoli-Roma. Per la prossima partita di campionato infatti è squalificato Juan Jesus. 

    Considerando l'assenza di Di Lorenzo per infortunio, le soluzioni sono contate per il tecnico. Buongiorno avrà così tempo per ritrovare un po' di serenità e reagire in una gara molto importante per il campionato del Napoli. 

  • INFORTUNI E NON SOLO: L'ANNO E MEZZO DI BUONGIORNO AL NAPOLI

    Nell'estate 2024, Buongiorno era stato uno dei grandi investimenti del Napoli sul mercato, acquistato per 40 milioni dal Torino dopo essere stato uno dei migliori difensori della Serie A. 

    E nei primi mesi a Napoli l'ex granata ha infatti rispettato le aspettative con continuità di rendimento e un impatto nel complesso positivo. Poi da un anno a questa parte qualcosa è cambiato.

    Sicuramente hanno condizionato gli infortuni; Buongiorno si è fermato per la prima volta a dicembre 2024 per una frattura della vertebra lombare. Poi nella parte finale del campionato un problema muscolare. Nel complesso 15 gare saltate (o in cui è rimasto in panchina) dallo scorso dicembre a maggio in Serie A. 

    Un infortunio muscolare anche all'inizio di questa stagione anche se dal punto di vista fisico Buongiorno ha comunque dato garanzie poi negli ultimi mesi. Non sempre però è riuscito a fornire prestazioni di alto livello; qualche errore anche prima di Genova, come ad esempio quello in Champions con il Copenaghen. Tra problemi fisici nella passata stagione e rendimento non sempre ottimale, Buongiorno da un anno sta faticando ad essere il giocatore che era stato nei primi mesi della sua avventura in Campania e prima ancora con la maglia del Torino.

