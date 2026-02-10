Buongiorno "paga" gli errori: Conte lo lascia fuori con il Como ma dovrà giocare Napoli-Roma

Nell'estate 2024, Buongiorno era stato uno dei grandi investimenti del Napoli sul mercato, acquistato per 40 milioni dal Torino dopo essere stato uno dei migliori difensori della Serie A.

E nei primi mesi a Napoli l'ex granata ha infatti rispettato le aspettative con continuità di rendimento e un impatto nel complesso positivo. Poi da un anno a questa parte qualcosa è cambiato.

Sicuramente hanno condizionato gli infortuni; Buongiorno si è fermato per la prima volta a dicembre 2024 per una frattura della vertebra lombare. Poi nella parte finale del campionato un problema muscolare. Nel complesso 15 gare saltate (o in cui è rimasto in panchina) dallo scorso dicembre a maggio in Serie A.

Un infortunio muscolare anche all'inizio di questa stagione anche se dal punto di vista fisico Buongiorno ha comunque dato garanzie poi negli ultimi mesi. Non sempre però è riuscito a fornire prestazioni di alto livello; qualche errore anche prima di Genova, come ad esempio quello in Champions con il Copenaghen. Tra problemi fisici nella passata stagione e rendimento non sempre ottimale, Buongiorno da un anno sta faticando ad essere il giocatore che era stato nei primi mesi della sua avventura in Campania e prima ancora con la maglia del Torino.