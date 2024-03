Buongiorno annulla anche Osimhen: Spalletti e le big osservano

Altra grande partita del centrale del Torino, per il quale si preannuncia un'estate rovente: prima l'Europeo e poi le chiamate dei top team.

A inizio stagione aveva rifiutato in extremis la corte dell'Atalanta, spingendo per restare nel suo Torino nonostante l'accordo imminente tra i club.

La scelta di Alessandro Buongiorno si è rivelata giusta, considerando la sua crescita esponenziale. Per lui, però, sarà più difficile dire no anche la prossima estate, quando tanti top club busseranno alla porta di Cairo per accaparrarselo.

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri sera, in casa del Napoli, nell'uno contro uno con Osimhen e alla 100esima presenza in maglia granata, il 24enne ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto, vincendo il duello a tutto campo e portando a casa anche lo scalpo dell'ultimo capocannoniere del torneo. L'ennesima grande partita di una grande stagione che gli varrà la convocazione a Euro 2024.