Gli affanni di Buongiorno: infortuni, errori e sorpasso di Juan Jesus

Napoli-Verona, per Alessandro Buongiorno, ha rappresentato un po' la punta dell'iceberg di una stagione fin qui ben al di sotto delle previsioni.
Polemiche a parte per il rigore provocato tra le proteste azzurre, che ha consentito a Giovane di gelare il Maradona e portare l'Hellas sul provvisorio 0-2, la prestazione del centrale piemontese ha palesato lacune già mostrate in diversi frangenti del percorso dei campioni d'Italia tra campionato e Champions.
Buongiorno non è quello visto all'opera quando il trend è risultato negativo, questo lo sanno tutti, ecco perché di fronte a passaggi a vuoto ed errori il rendimento verso il basso dell'ex Toro fa notizia.
Ne sa qualcosa Juan Jesus, che nelle ultime settimane ha effettuato il sorpasso nelle gerarchie difensive di Antonio Conte strappando la titolarità al numero 4, in odore di panchina nel big match di domenica sera contro l'Inter.