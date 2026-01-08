Gli affanni di Buongiorno: infortuni, errori e sorpasso di Juan Jesus

L'allenatore salentino, domenica scorsa, al termine di Lazio-Napoli aveva risposto così alla domanda sul perché dell'avvicendamento tra Buongiorno e Juan Jesus:

"Quando ci sono altri calciatori che danno garanzie è giusto cambiare. Juan Jesus ha qualità, è carismatico e abbiamo bisogno anche di questo. Alessandro ora sta bene e ci sarà da giocare ogni tre giorni, dunque servirà effettuare delle rotazioni. Ora è rientrato anche Olivera, lo farà anche Beukema: la difesa non mi preoccupa".