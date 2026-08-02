Buffon sull'Italia: "Felice che Pirlo abbia evitato un percorso impervio, l'addio di Mancini del 2023 resta, io avrei scelto Conte"

Gianluigi Buffon, ex portiere ed ex capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport fornendo il proprio punto di vista sugli sviluppi che hanno interessato la panchina azzurra e non solo nelle ultime settimane, tra il breve interregno della coppia Maldini-Leonardo e la nomina del duo Mancini-Ranieri alla guida del Club Italia.
"E ora c’è da riavvolgere il nastro e sperare di ritrovare, con Mancini, lo slancio che ci ha portati all’Europeo, non il clima della seconda eliminazione mondiale", dice Gigi.
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