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BuffonGetty Images
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Buffon sull'Italia: "Felice che Pirlo abbia evitato un percorso impervio, l'addio di Mancini del 2023 resta, io avrei scelto Conte"

Italia
G. Buffon
A. Pirlo
R. Mancini

L'ex Capodelegazione della Nazionale allo scoperto: dalla scelta di puntare sul ritorno di Mancini al caso Pirlo, passando per Conte, le sue parole.

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Gianluigi Buffon, ex portiere ed ex capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport fornendo il proprio punto di vista sugli sviluppi che hanno interessato la panchina azzurra e non solo nelle ultime settimane, tra il breve interregno della coppia Maldini-Leonardo e la nomina del duo Mancini-Ranieri alla guida del Club Italia.

"E ora c’è da riavvolgere il nastro e sperare di ritrovare, con Mancini, lo slancio che ci ha portati all’Europeo, non il clima della seconda eliminazione mondiale", dice Gigi.


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  • LA VALUTAZIONE SU MANCINI

    "Se le scuse di Mancini sono sufficienti? Devono rispondere gli italiani e i giocatori. Dallo spoiler di Malagò sul messaggio di Donnarumma mi pare di capire ci sia condivisione. Bene così. Alla fine, Mancini è una scelta tecnicamente giusta perché ha dimostrato un gioco funzionale a un progetto. Se fossi Psg, Bayern, Real, Juve, una big, lo prenderei in considerazione. L'addio del 2023 resta. Sta parlando con uno che è sceso in Serie B con la Juve e s’è tagliato cinquecentomila euro di stipendio. Solo per il senso di appartenenza".

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  • MANCINI SI ERA PROPOSTO ANCHE PRIMA DI GATTUSO

    "In quel momento Gattuso era il meglio che ci fosse sul mercato per quel ruolo. Poco tempo e spareggi praticamente certi: c’era bisogno di motivare una squadra un po’ abbattuta e restituirgli entusiasmo e senso di orgoglio. Penso di conoscere il calcio, so che un risultato non si valuta da un’espulsione o da un rigore in più o in meno. Bisogna vivere la quotidianità e intercettare le dinamiche che si creano tra squadra e allenatore, e poche volte ho percepito tanta armonia, stima e comunione d’intenti".

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  • PIRLO

    "Sono contento che Andrea si sia evitato un percorso così impervio, visto che le premesse non erano delle migliori. Il discorso sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come “impresentabile”... Ma nonostante queste cose spiacevoli, rimango fervidamente convinto del fatto che bisogna amare l’Italia con l’austera passione dell’esule in patria".

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  • SE FOSSE DT...

    "Bello parlare con Maldini e Leonardo, mi avevano proposto un ruolo da dirigente delle nazionali, coordinamento tra la A e le Under. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare, ma sono rimasto della mia idea. Se fossi dt? Proporrei: obiettivo principale qualificarsi al Mondiale tra quattro anni. Su questa base, avrei scelto Conte, poi Baldini e via via gli altri. Ma bisogna avere il coraggio delle scelte e la bravura a comunicarle a tutti, anche alla stampa. Troppo spesso sento dire “quello è la persona giusta”, senza una tangibile motivazione. Ok, ma sono scelte istintive, non studiate. Prima, il progetto e poi la persona funzionale".

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  • "SIAMO L'ITALIA" CONCETTO SUPERATO

    "Facciamo finta di non capire che il calcio in vent’anni è stato stravolto. Si può andare in Bosnia e perdere ai rigori, così come la Germania perde con Ecuador e Paraguay e la Spagna fa 0-0 con Capo Verde. Siamo l’Italia è una bella frase, lo saremo sempre perché la storia non si cancella, ma gli altri stanno imparando a essere come noi o più bravi. O vogliamo dire che la Norvegia era modesta?".

  • INFANTINO

    "Ho conosciuto il primo Infantino, quello che si candidava, e mi aveva impressionato. Il Mondiale è stato bello ma certe cose non le ho digerite. Avvicinare gli investimenti privati al Mondiale, però, mi fa paura. Mi pare ci si stia ripensando, ma se si superano certi limiti servono decisioni forti, solo così si rende il mondo migliore. Come non è stato fatto quando il povero arbitro somalo è stato rimandato a casa senza che nessuno dicesse una parola".

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