Buffon esalta Woltemade alla Juventus: "Mi incuriosisce, può avere l'impatto di Ibrahimovic, voglio vedere se sarà dominante come penso"

L'ex portiere e capitano della Juventus Gigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della partita contro il Milan che attende i bianconeri di Luciano Spalletti:
"Il Milan può avere l’entusiasmo della novità: nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell’entusiasmo. Quando si cambia tanto, però, serve tempo per trovare la quadra. La Juventus parte più avvantaggiata, forte dei nove mesi di lavoro di Spalletti e di un mercato indirizzato in parte anche da Luciano. La dirigenza e Spalletti hanno operato veramente bene".