Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Buffon e la terza eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "Più facile vedere mille alieni intorno a me, ma è la realtà"

Italia
G. Buffon

L'ex capo delegazione azzurro: "I problemi dell'Italia? La globalizzazione, la tattica, la mancanza di talento creativo. Ma la Nazionale è come un nonno, e il nonno ha bisogno di sostegno".

Pubblicità

Da poco meno di un mese, Gigi Buffon non è più il capo delegazione dell'Italia: si è dimesso, assieme al presidente Gravina e al ct Gattuso, dopo l'eliminazione dai Mondiali rimediata dall'Italia contro la Bosnia.

Buffon ne ha parlato in un'intervista al Guardian, nella quale ha toccato diversi temi: dala magia di quell'indimenticabile Mondiale, quello del 2006, ai giorni nostri, decisamente più tristi e meno azzurri.

"12 anni fa sarebbe stato più facile vedere gli alieni che l'Italia non qualificarsi a tre edizioni di fila dei Mondiali": anche questo ha detto Buffon. Ma 12 anni fa il mondo era diverso.

  • IL RITIRO DAL CALCIO GIOCATO

    "Se mi sembra ancora una sorta di morte? Ora provo emozioni molto contrastanti perché, da un lato, ho sentito che era la scelta giusta. Ero felice di chiudere il mio percorso. Ma dall'altro ovviamente avevo delle paure perché da quel momento in poi, dopo quasi 30 anni, sapevo che la mia vita sarebbe cambiata completamente".

    "Non mi manca affatto giocare. Sono convinto che fosse il momento giusto per smettere, ma provavo queste emozioni. E poi ho capito che, all'improvviso, la mia vita era cambiata. Ora vivo in modo diverso, più tranquillo. Ma ho imparato ad accettarlo e ad andare avanti".

    • Pubblicità

  • L'ANNO MIGLIORE? IL 2002/2003

    "ero in una forma superba, una sensazione che ho provato anche nel 2006 ai Mondiali... in quei momenti sembra che tutto sia perfettamente in ordine, ti senti quasi onnipotente e hai la percezione di essere imbattibile. Mi sentivo invincibile, ma il flusso di energia e la lucidità mentale sono molto difficili da spiegare. Non so cosa succeda dentro di te, ma vedi una chiarezza incredibile".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CALCIOPOLI E IL MONDIALE

    "Non fu facile trovare la calma e la serenità per concentrarci sulla nostra priorità: giocare il Mondiale al meglio. Ma la vera differenza è che, quando ti guardi allo specchio, ti rendi conto di non essere un bugiardo. Sei fedele a te stesso. Sapevamo di non aver fatto nulla di male. Stavamo pagando un prezzo inspiegabile, ma l'ingiustizia ha tirato fuori il meglio di noi".

  • LA NAZIONALE E GLI ALIENI

    "La Nazionale è come un nonno. C'è un'idea di eredità che implica che debba essere protetta con delicatezza. Il nonno ha bisogno di sostegno".

    "L'eliminazione dai Mondiali? È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me. Se me l'avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che sarebbe stato molto più facile vedere 1000 alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificarsi per tre tornei consecutivi. Ma questa è la realtà. Per superare questo momento, dobbiamo capire perché ci sono difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se analizziamo la situazione con chiarezza, abbiamo il potenziale per creare un futuro molto migliore. Ma se neghiamo che ci sia un problema, quel problema ci sarà sempre".

    "Le ragioni del declino del calcio italiano? Direi che ce ne sono tre ben precise. La prima è la globalizzazione, che ha permesso a tutte le squadre di essere molto competitive e ha alzato notevolmente il livello medio di gioco. In secondo luogo, fino a 15 anni fa, quando vincevamo, eravamo tatticamente superiori ai nostri avversari. E in terzo luogo, abbiamo dei giocatori fantastici, ma ciò che manca è il vero talento creativo come Baggio, Del Piero o Totti che un tempo ci aiutavano a vincere".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA DEPRESSIONE

    "Ho imparato che condividere le proprie debolezze e vulnerabilità può essere sinonimo di forza, e ora mi sento più sicuro e più equilibrato. Mi sento a mio agio quando parlo di quanto sono stato vulnerabile. Quando ho attraversato quel periodo difficile, ho capito che parlare con le persone era una buona terapia".