Buffon e la terza eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "Più facile vedere mille alieni intorno a me, ma è la realtà"

"Se mi sembra ancora una sorta di morte? Ora provo emozioni molto contrastanti perché, da un lato, ho sentito che era la scelta giusta. Ero felice di chiudere il mio percorso. Ma dall'altro ovviamente avevo delle paure perché da quel momento in poi, dopo quasi 30 anni, sapevo che la mia vita sarebbe cambiata completamente".

"Non mi manca affatto giocare. Sono convinto che fosse il momento giusto per smettere, ma provavo queste emozioni. E poi ho capito che, all'improvviso, la mia vita era cambiata. Ora vivo in modo diverso, più tranquillo. Ma ho imparato ad accettarlo e ad andare avanti".