Buffon e la terza eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "Più facile vedere mille alieni intorno a me, ma è la realtà"

Da poco meno di un mese, Gigi Buffon non è più il capo delegazione dell'Italia: si è dimesso, assieme al presidente Gravina e al ct Gattuso, dopo l'eliminazione dai Mondiali rimediata dall'Italia contro la Bosnia.
Buffon ne ha parlato in un'intervista al Guardian, nella quale ha toccato diversi temi: dala magia di quell'indimenticabile Mondiale, quello del 2006, ai giorni nostri, decisamente più tristi e meno azzurri.
"12 anni fa sarebbe stato più facile vedere gli alieni che l'Italia non qualificarsi a tre edizioni di fila dei Mondiali": anche questo ha detto Buffon. Ma 12 anni fa il mondo era diverso.