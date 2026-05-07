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Alessandro De Felice

Bufera sui costi dei biglietti dei Mondiali 2026, Trump attacca i prezzi: “Non pagherei nemmeno per vedere gli Stati Uniti”

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USA vs Paraguay
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Paraguay

Il presidente degli Stati Uniti critica il costo dei biglietti per l’esordio della nazionale contro il Paraguay: polemiche su FIFA e bagarinaggio.

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Le polemiche sui prezzi dei biglietti per il Mondiale 2026 arrivano fino alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato apertamente il costo dei tagliandi per la partita inaugurale della nazionale americana contro il Paraguay, in programma il 12 giugno a Los Angeles.

In un’intervista rilasciata al New York Post, Trump ha dichiarato che nemmeno lui sarebbe disposto a spendere quelle cifre.

La presa di posizione del presidente arriva mentre la FIFA continua a difendere la propria politica di prezzi dinamici e mentre crescono le contestazioni dei tifosi negli Stati Uniti e in Europa per il costo elevato dei posti disponibili.

  • TRUMP E IL CARO BIGLIETTI

    Secondo quanto riportato dal New York Post, il prezzo più basso disponibile nelle tre principali categorie per assistere alla sfida tra Stati Uniti e Paraguay aveva inizialmente raggiunto i 1.120 dollari.

    Intervistato telefonicamente dal quotidiano americano, Trump ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla cifra: “Non conoscevo quel numero. Mi piacerebbe certamente esserci, ma non li pagherei nemmeno io, sinceramente”.

    Le vendite per la gara inaugurale della nazionale statunitense al SoFi Stadium di Los Angeles stanno procedendo più lentamente rispetto ad altre partite previste nello stesso impianto durante il torneo.

    Trump, che mantiene un rapporto stretto con il presidente della FIFA Gianni Infantino, ha poi espresso preoccupazione per il rischio che i tifosi della classe media possano essere esclusi dall’evento.

    “Se le persone del Queens e di Brooklyn e tutti quelli che amano Donald Trump non possono andare, sarei deluso. Vorrei che le persone che mi hanno votato potessero assistere alle partite”.


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  • LA FIFA SI DIFENDE

    Nel corso della Milken Institute Global Conference di Beverly Hills, Infantino ha difeso la strategia commerciale adottata dalla FIFA per il Mondiale organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

    Il presidente della federazione internazionale ha spiegato che “il 25 per cento dei biglietti della fase a gironi è disponibile a meno di 300 dollari” e ha sostenuto che negli Stati Uniti non sia possibile assistere nemmeno a una partita universitaria di alto livello con una cifra inferiore.

    Dobbiamo guardare al mercato”, ha dichiarato Infantino durante l’evento. “Siamo nel mercato dell’intrattenimento più sviluppato del mondo, quindi dobbiamo applicare prezzi di mercato”.

    Il numero uno della FIFA ha inoltre giustificato il sistema di prezzi dinamici sottolineando che negli Stati Uniti è consentita la rivendita dei biglietti. “Se vendessimo i tagliandi a un prezzo troppo basso, verrebbero rivenduti a cifre molto più alte”, ha spiegato.

    Sempre secondo il New York Post, Infantino ha ironizzato sui biglietti per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, alcuni dei quali sarebbero comparsi online a oltre 2 milioni di dollari.

    Il dirigente ha scherzato promettendo personalmente “un hot dog e una Coca-Cola” a chi fosse disposto a spendere quella cifra.


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  • VENDITE RECORD E ACCUSE DI BAGARINAGGIO

    Nonostante le critiche, Trump ha definito il torneo “un successo incredibile” dal punto di vista commerciale. Citando i dati diffusi dalla FIFA, il presidente americano ha ricordato che sarebbero già stati venduti circa 5 milioni di biglietti.

    Sta battendo ogni record”, ha dichiarato al New York Post. “Non hanno mai avuto niente del genere”.

    Anche Infantino ha parlato di una domanda enorme, sostenendo che siano arrivate circa 500 milioni di richieste di biglietti per il torneo.

    Parallelamente, però, continuano le accuse contro il fenomeno del bagarinaggio online. Secondo il New York Post, molti tifosi statunitensi ed europei sostengono che una parte consistente dei posti sia stata acquistata da rivenditori intenzionati a speculare sui prezzi attraverso le piattaforme di secondary ticketing.

    In Europa, un gruppo di tifosi ha addirittura presentato un esposto antitrust contro la FIFA, definendo “eccessiva” la politica dei prezzi adottata dall’organizzazione con sede in Svizzera.


  • TURISMO DELUDENTE

    Mentre le vendite dei biglietti continuano a crescere, il settore alberghiero statunitense registra dati inferiori alle aspettative.

    Un rapporto dell’American Hotel & Lodging Association, citato dal New York Post, evidenzia che quasi l’80 per cento degli hotel nelle undici città americane ospitanti sta lavorando sotto le previsioni formulate per il Mondiale.

    A Kansas City, tra l’85 e il 90 per cento degli operatori avrebbe segnalato una domanda inferiore persino rispetto a un normale periodo estivo senza grandi eventi sportivi.

    Secondo il rapporto, le prenotazioni alberghiere non stanno seguendo il ritmo della vendita dei biglietti e i viaggiatori domestici superano nettamente quelli internazionali.

    Gli operatori del settore indicano tra le cause principali i ritardi nei visti, gli elevati costi di viaggio e le tensioni geopolitiche che stanno frenando l’afflusso di tifosi stranieri.

    La FIFA, tuttavia, continua a puntare sull’impatto economico della manifestazione. Durante un intervento dedicato alla crescita globale del calcio, Infantino ha ricordato che il Mondiale 2026 dovrebbe generare un impatto economico lordo stimato in oltre 80 miliardi di dollari tra Stati Uniti, Canada e Messico.


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