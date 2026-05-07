Bufera sui costi dei biglietti dei Mondiali 2026, Trump attacca i prezzi: “Non pagherei nemmeno per vedere gli Stati Uniti”

Nel corso della Milken Institute Global Conference di Beverly Hills, Infantino ha difeso la strategia commerciale adottata dalla FIFA per il Mondiale organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Il presidente della federazione internazionale ha spiegato che “il 25 per cento dei biglietti della fase a gironi è disponibile a meno di 300 dollari” e ha sostenuto che negli Stati Uniti non sia possibile assistere nemmeno a una partita universitaria di alto livello con una cifra inferiore.

“Dobbiamo guardare al mercato”, ha dichiarato Infantino durante l’evento. “Siamo nel mercato dell’intrattenimento più sviluppato del mondo, quindi dobbiamo applicare prezzi di mercato”.

Il numero uno della FIFA ha inoltre giustificato il sistema di prezzi dinamici sottolineando che negli Stati Uniti è consentita la rivendita dei biglietti. “Se vendessimo i tagliandi a un prezzo troppo basso, verrebbero rivenduti a cifre molto più alte”, ha spiegato.

Sempre secondo il New York Post, Infantino ha ironizzato sui biglietti per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, alcuni dei quali sarebbero comparsi online a oltre 2 milioni di dollari.

Il dirigente ha scherzato promettendo personalmente “un hot dog e una Coca-Cola” a chi fosse disposto a spendere quella cifra.



