Bufera sui costi dei biglietti dei Mondiali 2026, Trump attacca i prezzi: “Non pagherei nemmeno per vedere gli Stati Uniti”

Le polemiche sui prezzi dei biglietti per il Mondiale 2026 arrivano fino alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato apertamente il costo dei tagliandi per la partita inaugurale della nazionale americana contro il Paraguay, in programma il 12 giugno a Los Angeles.
In un’intervista rilasciata al New York Post, Trump ha dichiarato che nemmeno lui sarebbe disposto a spendere quelle cifre.
La presa di posizione del presidente arriva mentre la FIFA continua a difendere la propria politica di prezzi dinamici e mentre crescono le contestazioni dei tifosi negli Stati Uniti e in Europa per il costo elevato dei posti disponibili.