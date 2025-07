Buchanan torna in Serie A, trattativa in corso col Sassuolo: quanto guadagna l'Inter, cifre e formula dell'operazione

L’esterno canadese, dopo il prestito al Villarreal, approda a titolo definitivo al Sassuolo. I nerazzurri mantengono il diritto di recompra.

Tajon Buchanan è pronto a ripartire dalla Serie A: il Sassuolo ha raggiunto un accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno canadese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club neroverde verserà circa 7-8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe ’99, mentre l’Inter si è garantita il diritto di recompra. Il calciatore, reduce dal prestito al Villarreal, dove ha ritrovato continuità dopo un lungo infortunio, non rientrava nei piani immediati della squadra nerazzurra.

In estate ha preferito prendere parte alla Gold Cup con il Canada piuttosto che unirsi all’Inter per il Mondiale per Club, segnando un ulteriore distacco dalla società milanese.