Buca improvvisa in campo, calciatore sprofonda nel terreno: l'episodio in Francia durante una partita di serie minore

Incredibile quanto accaduto durante una partita: un giocatore è affondato sul terreno a causa di una buca, partita sospesa per alcuni minuti.

Quanto successo durante una partita di una serie minore in Francia ha dell'incredibile. L'episodio è avvenuto in un match valido per la quinta divisione del distretto di Vienne, con in campo le squadre C senior del Vicq-sur-Gartempe e dell'AS Ingrandes.

All'improvviso, un calciatore della squadra ospite è stato "vittima" di una buca sul terreno che si è creata sul momento, con il giocatore che si è ritrovato dentro la crepa, per fortuna senza subire conseguenze fisiche.

La partita comunque, dopo qualche minuto, è proseguita. E' stato infatti possibile riuscire a risolvere la situazione e coprire la buca grazie ad uno dei calciatori in campo.