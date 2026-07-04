Brasile-Norvegia è anche Bruno Guimaraes contro Odegaard: in palio i quarti dei Mondiali e un posto nell'Arsenal?

Per i tifosi dell’Arsenal, la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia offrirà un motivo in più di interesse. Prima del calcio d’inizio di domenica, l’attenzione sarà soprattutto sulle stelle dell’attacco Vinicius Jr e Erling Haaland, ma da seguire anche il duello tra i centrocampisti attuali e quelli futuri dei Gunners.
Bruno Guimaraes e Martin Odegaard, tra i giocatori più creativi del torneo, si affrontano nel New Jersey in una sfida che potrebbe risultare decisiva, nonostante il favore del pronostico per i sudamericani.
La corsa alla Scarpa d’Oro ha fatto notizia, ma entrambi figurano tra i primi cinque assist-maker del torneo, guidato dal francese Michael Olise con cinque passaggi vincenti.
Il match degli ottavi tra Brasile e Norvegia si gioca mentre l’Arsenal segue il talento del Newcastle, valutato 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari), che in Nord America sta dimostrando di poter far fare, con Odegaard, il salto di qualità al centrocampo dei Gunners.