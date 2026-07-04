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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

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Brasile-Norvegia è anche Bruno Guimaraes contro Odegaard: in palio i quarti dei Mondiali e un posto nell'Arsenal?

Analysis
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Premier League
Storie
Brasile vs Norvegia

Bruno Guimaraes e Martin Odegaard si sfideranno negli ottavi di finale dei Mondiali, mentre l’Arsenal cerca di ingaggiare il brasiliano, operazione che potrebbe portare la squadra di Mikel Arteta a un livello superiore.

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Per i tifosi dell’Arsenal, la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia offrirà un motivo in più di interesse. Prima del calcio d’inizio di domenica, l’attenzione sarà soprattutto sulle stelle dell’attacco Vinicius Jr e Erling Haaland, ma da seguire anche il duello tra i centrocampisti attuali e quelli futuri dei Gunners.

Bruno Guimaraes e Martin Odegaard, tra i giocatori più creativi del torneo, si affrontano nel New Jersey in una sfida che potrebbe risultare decisiva, nonostante il favore del pronostico per i sudamericani.

La corsa alla Scarpa d’Oro ha fatto notizia, ma entrambi figurano tra i primi cinque assist-maker del torneo, guidato dal francese Michael Olise con cinque passaggi vincenti.

Il match degli ottavi tra Brasile e Norvegia si gioca mentre l’Arsenal segue il talento del Newcastle, valutato 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari), che in Nord America sta dimostrando di poter far fare, con Odegaard, il salto di qualità al centrocampo dei Gunners.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Mettendo a tacere i suoi critici

    La scorsa stagione Odegaard ha avuto molti detrattori: alcuni opinionisti e parte dei tifosi dell’Arsenal ne chiedevano l’esclusione o addirittura la cessione estiva, nonostante sia diventato il primo capitano a vincere il titolo dopo 22 anni.

    Le critiche nascono dalla sensazione che, da trequartista, scelga troppo spesso la giocata sicura e lasci scorrere le partite invece di prenderle per il collo. Gli infortuni lo hanno limitato, ma ha comunque chiuso la Premier con 7 assist in 24 presenze.

    Ai Mondiali, libero dalla pressione di dover vincere un titolo dopo anni di attesa, ha mostrato il suo vero valore in tre prestazioni brillanti. Ha zittito i critici e dimostrato al club che cederlo sarebbe un errore.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Creatore capo

    Il capitano della Norvegia ha servito tre assist in tre partite in Nord America: ha imbeccato Ostigard di testa su corner contro l’Iraq, Haaland con un passaggio millimetrico contro il Senegal e Nusa nell’azione del suo gol spettacolare contro la Costa d’Avorio.

    Secondo Opta, Odegaard è così il terzo giocatore della storia a creare un gol in ciascuna delle prime tre presenze ai Mondiali (dati dal 1966) e il primo a servire un assist in tre gare consecutive dopo Dirk Kuyt nel 2010. Negli ottavi contro la Costa d’Avorio ha toccato 90 volte il pallone e servito 18 passaggi in avanti, primato della gara.

    Non è una novità per il 27enne in maglia rossa: pur avendo saltato tre delle otto qualificazioni per infortunio, ha servito sette assist, tre dei quali in un solo match contro Israele, più di qualsiasi altro giocatore europeo.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Eroe sconosciuto

    Anche il brasiliano Guimaraes ha esordito brillantemente ai Mondiali. Non ha la tecnica o la fama delle leggendarie stelle della Seleção, ma il capitano del Newcastle è finora il giocatore più importante della sua nazionale.

    Finora ha servito quattro assist: un passaggio millimetrico a Vinicius per il pari contro il Marocco, un cross per la testa dello stesso Vinicius contro la Scozia e un assist a Matheus Cunha dopo aver superato la difesa con una serie di finte. Il quarto, decisivo assist arriva al 96’ contro il Giappone: palla a Martinelli e vittoria negli ottavi.

    Con questa prestazione è diventato il quarto giocatore del XXI secolo a raggiungere quota quattro assist in un Mondiale, dopo il tedesco Michael Ballack (2002), l’icona italiana Totti (2006) e il colombiano Juan Cuadrado (2014), prima che il francese Olise lo raggiungesse. Con nove occasioni create è terzo tra i centrocampisti del torneo e, in quattro gare, ha corso l’equivalente di una maratona (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    "Il giocatore più importante"

    L'iconico allenatore brasiliano Carlo Ancelotti sa quanto sia importante Guimaraes per la sua squadra, che con una rosa imperfetta cerca di soddisfare le altissime aspettative del Paese.

    «Bruno è un giocatore molto importante, costante, che offre sempre un ottimo contributo sia in difesa che in attacco», ha dichiarato il tecnico italiano dopo la vittoria sul Giappone. «Ha fornito un assist fantastico e sono molto contento perché Bruno ha un cuore enorme».

    Concorda Emil Krafth, suo ex compagno al Newcastle: «È il giocatore più importante della squadra. Gestisce la gara in modo eccellente, sia fisicamente sia tecnicamente.

    Spero che il Newcastle riesca a trattenerlo. Ci sono molte voci, ma non sorprende visto il suo Mondiale e la sua stagione."

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Mossa astuta

    La domanda è se il Newcastle riuscirà a trattenere il capitano Guimaraes, che sul palcoscenico mondiale sta confermando il suo valore tra i migliori centrocampisti. A fine giugno l’Arsenal ha visto respingere dai Magpies un’offerta informale di circa 55 milioni di sterline (73 milioni di dollari), e il club ha ribadito che il capitano non è in vendita. Da allora, però, si dice che il giocatore abbia cambiato idea.

    Non aiuta il fatto che il centrocampista sia ora in nazionale con le stelle dei Gunners Martinelli e Gabriel Magalhaes, i quali potrebbero convincerlo a trasferirsi, né che il Newcastle, dodicesimo in Premier 2025-26, non possa offrirgli il palcoscenico europeo.

    Si dice che un rilancio da 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari) possa convincere il club, visto che il contratto del brasiliano scade tra due anni e il suo 29° compleanno si avvicina. Per i Gunners sarebbe un colpo intelligente, soprattutto considerando che i rivali del Tottenham sono pronti a pagare 100 milioni di sterline (133 milioni di dollari) per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle di livello inferiore.

    Resta da vedere se le ingenti plusvalenze da Tonali e dai 69 milioni di sterline (93 milioni di dollari) incassati per Anthony Gordon al Barcellona liberino il club da qualsiasi pressione a vendere.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Una prospettiva da far venire l'acquolina in bocca

    I tifosi dell’Arsenal seguiranno con attenzione gli ottavi di finale dei Mondiali: il loro capitano affronterà il giocatore che potrebbe elevare il centrocampo.

    I Gunners sono già dati per favoriti nella corsa al titolo di Premier League della prossima stagione, ma l’arrivo di Guimaraes potrebbe chiudere i conti prima ancora che inizi il campionato. L’acquisto dello spagnolo Martin Zubimendi la scorsa estate era una cosa, ma avere Bruno al fianco di Declan Rice e Odegaard a centrocampo è tutta un’altra storia.

    Un trio allettante: Rice resterebbe il mediano box-to-box, Guimaraes garantirebbe lavoro sporco e creatività da “8”, Odegaard potrebbe dedicarsi alla costruzione del gioco senza l’ansia di dover vincere a tutti i costi.

    Qualcuno pensava che l’arrivo del brasiliano avrebbe messo da parte il norvegese, ma ai Mondiali entrambi dimostrano di poter essere utili al futuro dell’Arsenal, mentre Mikel Arteta cerca di costruire un’era di dominio nazionale.

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