Brasile-Norvegia è anche Bruno Guimaraes contro Odegaard: in palio i quarti dei Mondiali e un posto nell'Arsenal?

La domanda è se il Newcastle riuscirà a trattenere il capitano Guimaraes, che sul palcoscenico mondiale sta confermando il suo valore tra i migliori centrocampisti. A fine giugno l’Arsenal ha visto respingere dai Magpies un’offerta informale di circa 55 milioni di sterline (73 milioni di dollari), e il club ha ribadito che il capitano non è in vendita. Da allora, però, si dice che il giocatore abbia cambiato idea.

Non aiuta il fatto che il centrocampista sia ora in nazionale con le stelle dei Gunners Martinelli e Gabriel Magalhaes, i quali potrebbero convincerlo a trasferirsi, né che il Newcastle, dodicesimo in Premier 2025-26, non possa offrirgli il palcoscenico europeo.

Si dice che un rilancio da 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari) possa convincere il club, visto che il contratto del brasiliano scade tra due anni e il suo 29° compleanno si avvicina. Per i Gunners sarebbe un colpo intelligente, soprattutto considerando che i rivali del Tottenham sono pronti a pagare 100 milioni di sterline (133 milioni di dollari) per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle di livello inferiore.

Resta da vedere se le ingenti plusvalenze da Tonali e dai 69 milioni di sterline (93 milioni di dollari) incassati per Anthony Gordon al Barcellona liberino il club da qualsiasi pressione a vendere.