Brozovic svincolato: dalla Juventus alla Lazio, perché il futuro del croato può essere di nuovo in Serie A

L'avventura in Saudi Pro League si è chiusa dopo tre anni a suon di milioni, ma la sua ultima stagione con la maglia dell'Al-Nassr non è stata esattamente all'altezza delle altissime aspettative iniziali. Nonostante la consueta mole di chilometri macinati e le geometrie dettate in mezzo al campo, il feeling tecnico e ambientale con il calcio arabo si è progressivamente spento. Dopo un calo fisiologico di motivazioni, Brozovic ha deciso di non rinnovare il suo ricco contratto, giunto alla naturale scadenza nel 2026. L'obiettivo ora è chiaro: rimettersi in gioco in un calcio più competitivo ed esigente, dove la palla scotta per davvero.

Dal punto di vista fisico il giocatore è perfettamente integro, reduce da una stagione da 40 presenze (di cui 36 da titolare), 1 goal e 5 assist tra campionato e coppe con l'Al-Nassr.