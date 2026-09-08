Marcelo Brozovic è di nuovo sul mercato, ed è pronto a riprendersi l'Italia. A 33 anni suonati, Brozo ha chiuso la sua dorata parentesi saudita e, da svincolato di lusso, sta stuzzicando le fantasie di mezza Serie A. Tre sono le piste principali che potrebbero riportare il centrocampista croato nel campionato che lo ha consacrato: la suggestione Juventus, l'idea Lazio e l'opzione, più remota ma non da scartare, Fiorentina. Tre scenari diversi per un giocatore che, con la valigia in mano e il contratto scaduto, ha ancora molta voglia di misurarsi ad alti livelli nel Vecchio Continente.
Brozovic svincolato: dalla Juventus alla Lazio, perché il futuro del croato può essere di nuovo in Serie A
SVINCOLATO DOPO L'ESPERIENZA ALL'AL-NASSR
L'avventura in Saudi Pro League si è chiusa dopo tre anni a suon di milioni, ma la sua ultima stagione con la maglia dell'Al-Nassr non è stata esattamente all'altezza delle altissime aspettative iniziali. Nonostante la consueta mole di chilometri macinati e le geometrie dettate in mezzo al campo, il feeling tecnico e ambientale con il calcio arabo si è progressivamente spento. Dopo un calo fisiologico di motivazioni, Brozovic ha deciso di non rinnovare il suo ricco contratto, giunto alla naturale scadenza nel 2026. L'obiettivo ora è chiaro: rimettersi in gioco in un calcio più competitivo ed esigente, dove la palla scotta per davvero.
Dal punto di vista fisico il giocatore è perfettamente integro, reduce da una stagione da 40 presenze (di cui 36 da titolare), 1 goal e 5 assist tra campionato e coppe con l'Al-Nassr.
PERCHÉ BROZOVIC PUÒ TORNARE IN ORBITA JUVENTUS
Il nome di Brozovic in orbita bianconera non è una novità assoluta, ma oggi le contingenze lo rendono un'opzione maledettamente ghiotta per la Vecchia Signora. La Juventus si ritrova infatti con l'infermeria piena nel cuore della mediana: i recenti e pesanti infortuni di Khéphren Thuram e Manuel Locatelli hanno lasciato una voragine in mezzo al campo, dove sono rimasti i soli Douglas Luiz, Koopmeiners e McKennie come opzioni in rosa. Qui si inserirebbe perfettamente il croato. Senza dimenticare poi un dettaglio fondamentale: Luciano Spalletti. L'attuale tecnico bianconero conosce a memoria i pregi del regista dai tempi dell'Inter e sa bene come esaltarne le caratteristiche, trasformandolo nella potenziale ancora di salvezza per il centrocampo juventino in questa delicata fase della stagione.
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UN LEADER PER LA LAZIO DI GATTUSO
Spostandoci nella Capitale, la Lazio rappresenta molto più di una semplice voce di corridoio, ma una vera e propria tentazione per l'immediato. Rino Gattuso, grande estimatore del croato, accoglierebbe Brozovic a braccia aperte. L'allenatore calabrese stravede per l'agonismo, la garra e la visione di gioco dell'ex interista. Inoltre, i recenti problemi fisici di Nicolò Rovella stanno spingendo la dirigenza biancoceleste a guardarsi intorno alla ricerca di un metronomo affidabile ed esperto per la cabina di regia. Brozovic, in questo contesto tattico, sarebbe il tassello perfetto per dare respiro e leadership alla rosa.
PERDE QUOTA L'IDEA FIORENTINA
Infine, c'è la pista viola. Tra le tre, quella che porta a Firenze è sicuramente la più defilata, ma nel mercato – si sa – le porte non si chiudono mai. La dirigenza toscana ha monitorato la situazione dello svincolato croato, tuttavia l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli ha cambiato le carte in tavola. Il neo-tecnico della Fiorentina, infatti, ha un progetto tecnico ben definito e sembra intenzionato a puntare fortissimo su Nicolò Fagioli per affidargli le chiavi e le geometrie del centrocampo. Proprio per questo motivo, un investimento pesante sulle commissioni e sull'ingaggio per un profilo ingombrante come Brozovic appare al momento difficile, seppur non ancora da scartare definitivamente.
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L'OSTACOLO INGAGGIO
Brozovic è senza ombra di dubbio uno degli svincolati più importanti e richiesti in questo momento, e di conseguenza anche uno dei più costosi. Il croato chiede uno stipendio da top player, tra i 4 e i 5 milioni di euro, ben al di sopra dei circa 2,5 milioni proposti nelle scorse settimane da Paratici per portarlo alla Fiorentina. Cifre che rendono il suo ingaggio un investimento pesantissimo per qualsiasi club di Serie A.
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