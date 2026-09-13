Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
brozovicGetty Images
Redazione Goal

Brozovic non giocherà in Serie A, sfumano le piste italiane: ha firmato con l'Al-Sadd dove trova Romagnoli

Calciomercato
M. Brozovic
Al-Sadd

Il croato ex Inter, che era svincolato, va in Qatar

Pubblicità

E' ufficiale l'ingaggio di Marcelo Brozovic da parte dell'Al-Sadd, club del Qatar. Accostato in chiave mercato a Juventus, Lazio e Fiorentina, il centrocampista croato ex Inter non ritorna dunque in Italia. All'Al-Sadd, squadra allenata dal tecnico romeno Razvan Lucescu (figlio d'arte), Brozovic trova Alessio Romagnoli, ex Lazio appena trasferitosi in Qatar.


Classe 1992, Brozovic è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero l'Al-Nassr campione d'Arabia Saudita una volta scadutogli il contratto lo scorso 30 giugno.

  • Sulle sue tracce c'era un altro club saudita, l'Al-Itithad oltre al Trabzonspor in Turchia. Nel corso della carriera Brozovic ha vestito le maglie di Hrvatski Dragovoljac, Lokomotiva Zagabria, Dinamo Zagabria, Inter e appunto Al-Nassr oltre a quella della nazionale della Croazia.

    • Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
AFC Champions League Elite
Esteghlal crest
Esteghlal
EST
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS