Brozovic non giocherà in Serie A, sfumano le piste italiane: ha firmato con l'Al-Sadd dove trova Romagnoli

E' ufficiale l'ingaggio di Marcelo Brozovic da parte dell'Al-Sadd, club del Qatar. Accostato in chiave mercato a Juventus, Lazio e Fiorentina, il centrocampista croato ex Inter non ritorna dunque in Italia. All'Al-Sadd, squadra allenata dal tecnico romeno Razvan Lucescu (figlio d'arte), Brozovic trova Alessio Romagnoli, ex Lazio appena trasferitosi in Qatar.
Classe 1992, Brozovic è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero l'Al-Nassr campione d'Arabia Saudita una volta scadutogli il contratto lo scorso 30 giugno.