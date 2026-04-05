Brocchi: "Si sta facendo una battaglia contro Bastoni, ma va tutelato e aiutato perché è uno dei pochi grandi giocatori della Serie A"

Nella domenica di Pasqua i riflettori erano accesi su Inter-Roma, uno dei due big match della 31a giornata di campionato insieme al posticipo di oggi tra Napoli e Milan. Nella vittoria nerazzurra per 5-2 Cristian Chivu ha confermato ancora una volta Alessandro Bastoni al centro della difesa,e al momento dell'annuncio delle formazioni per il centrale dell'Inter parte un grande boato da parte dei tifosi presenti a San Siro, un segno evidente di solidarietà verso il difensore classe '99 che sta attraversando un momento complicato e negli ultimi giorni è finito anche al centro di alcune discussioni per le sue prestazioni in Nazionale. Poi, quando Chivu l'ha sostituito al 58' sul 4-1 per i nerazzurri mettendo Darmian, c'è stata una standing ovation da parte di San Siro con i tifosi che hanno intonato il coro "Alessandro Bastoni olè".



