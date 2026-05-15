Brivido Juventus: i precedenti recenti contro la Fiorentina fanno paura, 14 mesi fa il capolinea di Thiago Motta

Che Fiorentina troverà la Juventus? Una squadra che sta per concludere un campionato assolutamente mediocre, vero. Ma anche una squadra finalmente libera dalla lancinante pressione di dover risalire continuamente la china della classifica.

I viola hanno stazionato all'ultimo posto per gran parte della stagione, sembravano destinati a una clamorosa discesa verticale verso la Serie B. Poi pian piano si sono rialzati, hanno cominciato a vincere, hanno scalato posizioni su posizioni. Alla fine hanno centrato la salvezza con un altrettanto mediocre 0-0 contro il Genoa, sottolineato dai fischi e dalla contestazione del pubblico fiorentino presente allo stadio.

Se la Fiorentina avrà l'obbligo di dimostrare qualcosa in una partita sempre sentitissima dalla sua gente, non dovrà però fare i conti con l'ansia pura da risultato. Quella che avrà invece la Juventus, costretta a destreggiarsi in una lotta a distanza con Roma, Milan e Como, tutte situate poco più giù in classifica. In questi casi, almeno certe volte, fa una bella differenza.