Brivido Juventus: i precedenti recenti contro la Fiorentina fanno paura, 14 mesi fa il capolinea di Thiago Motta

Sì, la Juventus si è rialzata a Lecce. Sì, ha la Champions League nelle proprie mani e, con le giuste combinazioni, potrebbe anche accedervi matematicamente domenica. Ma la tensione e la pressione sono altissime lo stesso.
Sono altissime perché è altissima la posta in palio, innanzitutto. Ma anche per l'avversario che domenica (a mezzogiorno, finalmente è diventato ufficiale) si paleserà all'Allianz Stadium: la Fiorentina.
Storia di rivalità, storia recente fatta di qualche inciampo bianconero dopo tanti successi nei confronti diretti. Ed è anche questo a portare un pizzico di preoccupazione in più all'interno dell'ambiente di Luciano Spalletti.