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Mandragora Fiorentina JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Brivido Juventus: i precedenti recenti contro la Fiorentina fanno paura, 14 mesi fa il capolinea di Thiago Motta

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Juventus vs Fiorentina
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I bianconeri hanno battuto per l'ultima volta i viola nell'aprile del 2024, poi due pareggi e il crollo nel marzo di un anno fa. E all'Allianz Stadium la pressione sulle due squadre sarà opposta.

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Sì, la Juventus si è rialzata a Lecce. Sì, ha la Champions League nelle proprie mani e, con le giuste combinazioni, potrebbe anche accedervi matematicamente domenica. Ma la tensione e la pressione sono altissime lo stesso.

Sono altissime perché è altissima la posta in palio, innanzitutto. Ma anche per l'avversario che domenica (a mezzogiorno, finalmente è diventato ufficiale) si paleserà all'Allianz Stadium: la Fiorentina.

Storia di rivalità, storia recente fatta di qualche inciampo bianconero dopo tanti successi nei confronti diretti. Ed è anche questo a portare un pizzico di preoccupazione in più all'interno dell'ambiente di Luciano Spalletti.

  • ULTIMA VITTORIA NELL'APRILE 2024

    L'ultima volta in cui la Juventus ha superato la Fiorentina, sulla panchina bianconera c'era ancora Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano avrebbe conquistato la Coppa Italia un mese più tardi, dato spettacolo all'Olimpico, per poi lasciare Torino per la seconda volta in carriera.

    Una rete di Gatti dopo 21 minuti di partita, quel giorno, regalava ai bianconeri una vittoria striminzita e di misura. Proprio come striminzita e di misura era stata quella dell'andata, sempre 1-0 ma al Franchi, decisivo Miretti.

    Da lì in poi, la Juve non ha più trovato il modo di superare la Fiorentina: due pareggi e una sconfitta. L'ultimo segno X si è verificato all'andata, giocata a novembre: 1-1 ai Firenze, con vantaggio di Kostic nel recupero del primo tempo e pareggio di Mandragora all'inizio del secondo.

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  • Fiorentina v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    IL CAPOLINEA DI THIAGO MOTTA

    La Fiorentina è coincisa anche con un momento importante nella storia recente della Juventus: il definitivo fallimento del progetto Thiago Motta, già traballante e infine crollato proprio dopo una sconfitta in casa dei viola.

    Era il 16 marzo 2025, la Juve già arrivava da un ko pesantissimo (0-4) a domicilio contro l'Atalanta. La sensazione che un nuovo capitombolo potesse essere fatale all'italo-brasiliano era nell'aria. E alla fine così è stato.

    La Fiorentina ha vinto in maniera nettissima, superando agevolmente un avversario allo sbando. Dopo 18 minuti, il risultato era già di 2-0 a favore della squadra di Palladino: a segno Gosens e il solito Mandragora. Di Gudmundsson, dopo pochi minuti dal rientro dall'intervallo, il sigillo del definitivo 3-0. E la Juve? Non pervenuta.

    Ci ha messo qualche giorno, la società, a prendere una decisione. Motta alla fine è stato esonerato, ma solo il 24 marzo, durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il tutto mentre la Fiorentina si godeva una vittoria che le mancava da tre anni (2022, 2-0 al Franchi).

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  • SENZA PRESSIONI

    Che Fiorentina troverà la Juventus? Una squadra che sta per concludere un campionato assolutamente mediocre, vero. Ma anche una squadra finalmente libera dalla lancinante pressione di dover risalire continuamente la china della classifica.

    I viola hanno stazionato all'ultimo posto per gran parte della stagione, sembravano destinati a una clamorosa discesa verticale verso la Serie B. Poi pian piano si sono rialzati, hanno cominciato a vincere, hanno scalato posizioni su posizioni. Alla fine hanno centrato la salvezza con un altrettanto mediocre 0-0 contro il Genoa, sottolineato dai fischi e dalla contestazione del pubblico fiorentino presente allo stadio.

    Se la Fiorentina avrà l'obbligo di dimostrare qualcosa in una partita sempre sentitissima dalla sua gente, non dovrà però fare i conti con l'ansia pura da risultato. Quella che avrà invece la Juventus, costretta a destreggiarsi in una lotta a distanza con Roma, Milan e Como, tutte situate poco più giù in classifica. In questi casi, almeno certe volte, fa una bella differenza.

  • IL REBUS DELL'EX KEAN

    Ha sempre qualcosa da dimostrare contro la propria ex squadra Moise Kean. O meglio: avrebbe, se solo potesse scendere in campo. Il che non accade ormai da Verona-Fiorentina del 4 aprile.

    L'infortunio alla tibia non sta dando pace all'ex attaccante juventino, che continua a lavorare a parte e non è ancora tornato ad allenarsi assieme al resto della rosa. Le speranze di vederlo anche solo in panchina a Torino sono ormai ridotte al minimo.

    Kean, in ogni caso, ci proverà fino all'ultimo secondo. Anche solo per strappare una convocazione, e magari qualche minutino in campo, contro chi non ha creduto davvero in lui. Sarebbe una sfida dentro una sfida già di suo da brivido.

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