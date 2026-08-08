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Brighton RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Brighton-Roma 3-0: la difesa di Gasperini fa acqua da tutte le parti, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Brighton & Hove Albion vs Roma
Brighton & Hove Albion
Roma

Altra sconfitta pesante per i giallorossi dopo quella col Cardiff. Includendo Cannes e Newport, fanno 11 goal al passivo in 4 partite: un rendimento difensivo preoccupante.

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Un'altra sconfitta pesante. E troppi goal al passivo, ancora una volta. Il precampionato della Roma sta andando avanti così, con la parentesi positiva del poker al Newport County.

Stavolta è il Brighton a passeggiare sulla formazione di Gasperini: finisce 3-0 per gli inglesi, che si costruiscono le basi della vittoria nel secondo tempo e completano l'opera nel secondo, non lasciando spazio alla reazione giallorossa.

Per la Roma, il livello di preoccupazione sta salendo sempre più in vista delle prime partite "vere", ovvero con i tre punti in palio. Con particolare riferimento a un rendimento difensivo disastroso.


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  • TABELLINO BRIGHTON-ROMA

    BRIGHTON-ROMA 3-0

    Marcatori: 29' Rutter, 40' Ayari, 50' Ayari

    BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer (60' Costinha), Vuskovic (46' Dunk), Boscagli (85' Middleton), Kadioglu (60' De Cuyper); Ayari (85' Cashin), Gross (85' Cozier-Duberry); Gomez (60' Yohanna), Hinshelwood (75' Yalcouye), Minteh (60' Osman); Rutter (60' Kostoulas). All. Hurzeler

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (85' Ziolkowski), Ndicka (51' Ghilardi), Hermoso (51' Koulierakis); Rensch (78' Reale), Cristante (78' Panico), El Aynaoui (46' Mannini), Wesley (78' Lulli); Soulé (66' Cherubini), Dybala (66' Castro); Malen (84' Vaz). All. Gasperini

    Arbitro: Madley

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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  • GOAL AL PASSIVO ED ERRORI

    Il risultato si è sbloccato poco prima della mezz'ora del primo tempo con un sinistro a giro di Rutter. Ha preso forma poco prima dell'intervallo con un destro secco di Ayari. E infine è stato sempre il giovane svedese, servito perfettamente dal solito Rutter, a trovare il tris al rientro dagli spogliatoi.

    Ancora una volta, come spesso è capitato in questo precampionato, la Roma sì è fatta male da sola: in occasione del 2-0 l'assist al bacio per Ayari è arrivato da... El Aynaoui, sciagurato con un disimpegno sbagliato, mentre sul 3-0 i giallorossi erano senza Hermoso, fuori dal campo per un problema a una caviglia poi superato dallo spagnolo.

    Non è una novità, come detto: anche nelle precedenti amichevoli le ingenuità individuali si erano sprecate. Come a Cannes, tra l'espulsione (affrettata) di Wesley e il rigore provocato da Dovbyk nel finale. E come a Cardiff, dove i vari Svilar, Wesley e Rensch erano finiti sul banco degli imputati.

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  • DOV'È FINITA LA SOLIDITÀ?

    Il ruolino di marcia della Roma in queste amichevoli estive, da un punto di vista difensivo, diventa così sempre più disastroso. E a testimoniarlo è proprio il numero di palloni piovuti all'interno della porta giallorossa.

    Escludendo il facile test d'esordio contro il Trastevere, finito 6-0, nelle successive partite la squadra di Gasperini è stata impallinata senza pietà: ha preso tre goal dal Cannes facendosi rimontare dal 3-0, poi quattro dal Cardiff, è stata bucata pure dal Newport County e infine ecco il tris al passivo di Brighton.

    Il totale è clamorosamente negativo: 11 goal al passivo in quattro partite. Con una media di quasi tre goal a partita. Numeri che stonano in maniera totale con quel che la Roma era riuscita a fare nello scorso campionato: aveva chiuso con la seconda miglior difesa dietro a quella del Como, costruendo così il proprio cammino verso il terzo posto finale e il ritorno in Champions League.

    A poche settimane dalla festa di Verona, invece, quella sensazione di solidità si è persa. Troppi gli errori individuali dei giocatori di Gasperini, troppe le occasioni lasciate agli avversari, troppo scarso il filtro tra centrocampo e retroguardia, troppe le reti al passivo. E all'inizio del campionato mancano solo due settimane.

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  • LA MANCANZA DI REAZIONE

    E dire che nel primo tempo la Roma non avrebbe fatto neppure malaccio. Anzi: ha tenuto testa al Brighton, si è resa pericolosa con Wesley e con Dybala, ha creato i presupposti per il vantaggio prima e il pareggio poi.

    Il problema è che i giallorossi non hanno sfruttato le occasioni a disposizione, gli inglesi invece sì. Di più: i primi due goal della formazione di Hurzeler, ironia della sorte, sono arrivati proprio dopo che gli avversari avevano a loro volta mancato l'occasione giusta, appunto con Wesley e Dybala.

    Dopo il raddoppio di Ayari, invece, la partita è sostanzialmente finita lì. I giallorossi non hanno più abbozzato mezza reazione, Ayari ha infierito trovando il 3-0, le sostituzioni con i soliti inserimenti dei giovani hanno fatto il resto. Il disastro, del resto, era già stato compiuto. E ora deve far riflettere.

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