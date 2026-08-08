Brighton-Roma 3-0: la difesa di Gasperini fa acqua da tutte le parti, marcatori e tabellino dell'amichevole

Un'altra sconfitta pesante. E troppi goal al passivo, ancora una volta. Il precampionato della Roma sta andando avanti così, con la parentesi positiva del poker al Newport County.
Stavolta è il Brighton a passeggiare sulla formazione di Gasperini: finisce 3-0 per gli inglesi, che si costruiscono le basi della vittoria nel secondo tempo e completano l'opera nel secondo, non lasciando spazio alla reazione giallorossa.
Per la Roma, il livello di preoccupazione sta salendo sempre più in vista delle prime partite "vere", ovvero con i tre punti in palio. Con particolare riferimento a un rendimento difensivo disastroso.
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