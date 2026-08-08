Brighton-Roma 3-0: la difesa di Gasperini fa acqua da tutte le parti, marcatori e tabellino dell'amichevole

E dire che nel primo tempo la Roma non avrebbe fatto neppure malaccio. Anzi: ha tenuto testa al Brighton, si è resa pericolosa con Wesley e con Dybala, ha creato i presupposti per il vantaggio prima e il pareggio poi.

Il problema è che i giallorossi non hanno sfruttato le occasioni a disposizione, gli inglesi invece sì. Di più: i primi due goal della formazione di Hurzeler, ironia della sorte, sono arrivati proprio dopo che gli avversari avevano a loro volta mancato l'occasione giusta, appunto con Wesley e Dybala.

Dopo il raddoppio di Ayari, invece, la partita è sostanzialmente finita lì. I giallorossi non hanno più abbozzato mezza reazione, Ayari ha infierito trovando il 3-0, le sostituzioni con i soliti inserimenti dei giovani hanno fatto il resto. Il disastro, del resto, era già stato compiuto. E ora deve far riflettere.