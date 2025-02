Brighton-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brighton e Chelsea si sfidano nel primo incontro della 25ª giornata di Premier League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della Premier League torna nuovamente protagonista con la venticinquesima giornata di campionato che sarà inaugurata dalla sfida tra Brighton e Chelsea.

Momento molto delicato per la squadra di casa, chiamata a riscattare il clamoroso ko per 7-0 contro il Nottingham del turno precedente: Brighton, due sconfitte nelle ultime due giornate di Premier, che arriva al match da decimo in classifica con 34 punti.

Il Chelsea invece nell’ultima giornata di Premier League ha battuto, seppur soffrendo, il West Ham per 2-1: la squadra allenata da Maresca è quarta con 43 punti e va a caccia di un nuovo successo per proseguire la risalita in classifica. Brighton e Chelsea si sono scontrare l’8 febbraio in FA Cup: gara che ha visto i Blues sconfitti per 2-1.

Tutte le info su Brighton-Chelsea: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.