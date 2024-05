Brest in Champions: da Roy a Brassier, i segreti della favola francese

Alla scoperta della favola Brest, formazione francese che ha già la certezza di partecipare quantomeno ai preliminari di Champions League.

Squadre che alla competizione non partecipavano da anni o decenni – come nel caso del Bologna in Italia – o che addirittura alla Champions non si erano mai qualificate.

È il caso questo dei francesi del Brest che, quando manca una giornata al termine della Ligue 1, sono già certi di partecipare ai preliminari di Champions League, pur avendo ancora la chance di arrivare terzi e qualificarsi direttamente.

Una vera e propria favola quella della squadra francese: andiamo a conoscere meglio i punti di forza e i segreti che hanno portato a questo straordinario risultato.