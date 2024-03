Brescia-Palermo, è successo di tutto: sei goal e un rosso, vantaggio dopo 33 secondi

Il big match tra Brescia e Palermo si apre in maniera esaltante: goal dei padroni di casa alla prima azione e praticamente immediato pari ospite.

Gli spettatori dello Stadio Rigamonti, impianto che ospita le partite interne del Brescia, non si sono certo annoiati. Il big match al sapore dei playoff del 2 marzo è infatti iniziato in maniera esaltante, con vantaggio dei padroni di casa arrivato dopo 33 secondi e pareggio quando il quinto minuto era appena scoccato.

Decise ad ottenere punti importanti non solo per i playoff, ma soprattutto per salire direttamente in Serie A, Brescia e Palermo danno spettacolo al Rigamonti.

Brescia avanti con il bel tacco di Borrelli, abile a sfruttare l'assist di Dickmann dalla corsia mancina: pallone nel sacco e grande festa per i padroni di casa. Il Palermo ha però ribaltato la gara nel giro di dieci minuti, subendo anche un rosso.