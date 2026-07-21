Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Bremer HD
Lelio Donato

Bremer tentato dal Galatasaray, il Bologna apre alla cessione di Lucumi: cosa cambia nella difesa della Juventus che pensa anche a Tomori e Todibo

Calciomercato
Juventus

Il Galatasaray offre un super ingaggio a Bremer, in caso di cessione la Juventus ha due alternative oltre a Lucumi che il Bologna ha messo ufficialmente sul mercato: "Può andare via".

Pubblicità

Luciano Spalletti lo ha detto chiaramente nella prima conferenza stagionale: "Potremmo essere costretti a vendere qualcuno". E molti indizi avevano portato subito soprattutto a un nome, ovvero quello di Gleison Bremer.

Il difensore bianconero d'altronde qualche mese prima aveva pubblicamente manifestato la sua voglia di provare a vincere nel breve periodo parlando di una Juventus "che galleggia da troppo tempo". Parole che appunto sapevano di addio.

Ora per Bremer è arrivata un'offerta di quelle difficili da rifiutare, almeno a livello economico. E il brasiliano la starebbe valutando con grande attenzione. Mentre la Juventus aspetta di capire le sue intenzioni ma non vuole farsi trovare impreparata.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Sulle tracce del centrale si è messo il Galatasaray così i bianconeri non mollano Lucumi, che intanto il Bologna ha ufficialmente messo sul mercato. Ma il colombiano non è l'unica alternativa per la difesa di Spalletti.

  • L'OFFERTA DEL GALATASARAY PER BREMER

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' i turchi non mollano la presa.

    Dopo aver incassato il primo no di Bremer, il Galatasaray ha anzi addirittura rilanciato mettendo sul piatto un ingaggio da otto milioni di euro netti a stagione.

    Una cifra dunque molto più alta rispetto a quella che il brasiliano percepisce attualmente a Torino e che la Juventus, ovviamente, non può pareggiare in alcun modo. Bremer non avrebbe ancora dato una risposta ma starebbe riflettendo.

    Sono dunque ore di attesa anche da parte della società bianconera che comunque per cedere il suo difensore chiede una cifra molto alta, anche se potrebbe bastare qualcosa in meno dei 58 milioni di euro della clausola rescissoria inserita sul contratto di Bremer.

    • Pubblicità
  • lucumi bologna 2024 25 espressioneGetty

    IL BOLOGNA APRE PER LUCUMI

    Nelle stesse ore intanto arrivano segnali interessanti da Bologna.

    L'amministratore delegato Fenucci, intervenuto dal ritiro di Valles, ha aperto alla cessione di Lucumi: "Può andar via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso... Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo sarebbe potuto andar via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però se dovesse essere così lo accontenteremo. Sennò rimarrà con noi".

    Il colombiano è il principale obiettivo della Juventus in difesa su precisa richiesta di Luciano Spalletti, che è stato letteralmente stregato da Lucumi di cui apprezza qualità fisiche e tecniche.

    La clausola rescissoria da 28 milioni di euro, ritenuta eccessiva dai bianconeri, è intanto scaduta dunque la Juventus potrebbe aprire una trattativa col Bologna per cercare di ottenere un piccolo sconto sul prezzo. Ma deve guardarsi dalla possibile concorrenza visto che sul giocatore si sarebbe mossa anche l'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ALTERNATIVE IN DIFESA: DA TOMORI A TODIBO

    Lucumi comunque non è ovviamente l'unico profilo seguito dalla Juventus in difesa.

    Uno di questi risponde al nome Fikayo Tomori. Il centrale inglese non rientra nei piani del Milan dove insieme a Kalulu ha vinto uno Scudetto proprio con Ricky Massara, che ora potrebbe portarlo a Torino anche sfruttando l'imminente scadenza del suo contratto con i rossoneri.

    Secondo 'La Gazzetta dello Sport' inoltre potrebbe tornare di moda anche un giocatore già a lungo nel mirino della Juventus in passato. Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo. Il francese rappresentava il grande obiettivo per la difesa bianconera della coppia Giuntoli-Thiago Motta un paio di estati fa, ma alla fine era finito al West Ham per 42 milioni di euro.

    Dopo la retrocessione degli Hammers però è pronto a cambiare di nuovo squadra e la Juventus non lo ha dimenticato.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • GATTI, CABAL E RUGANI IN USCITA

    Non è peraltro escluso che, oltre a Bremer, altri difensori possano lasciare la Juventus.

    Rugani, rientrato dall'ultimo prestito, non rientra nei piani di Spalletti. Per il centrale, che piace al Monza, si valutano quindi eventuali offerte così come è sul mercato Cabal.

    Il colombiano è stato bocciato dopo alcune disastrose prestazioni offerte nell'ultima stagione e di certo non verrebbe posto il veto ad una sua eventuale cessione.

    Resta in uscita infine anche Federico Gatti che sembrava sul punto di lasciare Torino già a gennaio. Il difensore non è un profilo gradito a Spalletti mentre piace molto soprattutto ad Allegri, che sarebbe ben felice di riaverlo al Napoli specie dopo il grave infortunio occorso a Buongiorno.

    Nel caso in cui la Juventus dovesse riuscire a cederli tutti ovviamente gli acquisti nel reparto potrebbero essere almeno un paio, dunque non sarebbe da escludere sia l'arrivo di Lucumi che quello di uno tra Tomori e Todibo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Standard Liegi crest
Standard Liegi
STL
Juventus crest
Juventus
JUV