Bremer tentato dal Galatasaray, il Bologna apre alla cessione di Lucumi: cosa cambia nella difesa della Juventus che pensa anche a Tomori e Todibo

Luciano Spalletti lo ha detto chiaramente nella prima conferenza stagionale: "Potremmo essere costretti a vendere qualcuno". E molti indizi avevano portato subito soprattutto a un nome, ovvero quello di Gleison Bremer.
Il difensore bianconero d'altronde qualche mese prima aveva pubblicamente manifestato la sua voglia di provare a vincere nel breve periodo parlando di una Juventus "che galleggia da troppo tempo". Parole che appunto sapevano di addio.
Ora per Bremer è arrivata un'offerta di quelle difficili da rifiutare, almeno a livello economico. E il brasiliano la starebbe valutando con grande attenzione. Mentre la Juventus aspetta di capire le sue intenzioni ma non vuole farsi trovare impreparata.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Sulle tracce del centrale si è messo il Galatasaray così i bianconeri non mollano Lucumi, che intanto il Bologna ha ufficialmente messo sul mercato. Ma il colombiano non è l'unica alternativa per la difesa di Spalletti.