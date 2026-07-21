Bremer tentato dal Galatasaray, il Bologna apre alla cessione di Lucumi: cosa cambia nella difesa della Juventus che pensa anche a Tomori e Todibo

Luciano Spalletti lo ha detto chiaramente nella prima conferenza stagionale: "Potremmo essere costretti a vendere qualcuno". E molti indizi avevano portato subito soprattutto a un nome, ovvero quello di Gleison Bremer.

Il difensore bianconero d'altronde qualche mese prima aveva pubblicamente manifestato la sua voglia di provare a vincere nel breve periodo parlando di una Juventus "che galleggia da troppo tempo". Parole che appunto sapevano di addio.

Ora per Bremer è arrivata un'offerta di quelle difficili da rifiutare, almeno a livello economico. E il brasiliano la starebbe valutando con grande attenzione. Mentre la Juventus aspetta di capire le sue intenzioni ma non vuole farsi trovare impreparata.









Sulle tracce del centrale si è messo il Galatasaray così i bianconeri non mollano Lucumi, che intanto il Bologna ha ufficialmente messo sul mercato. Ma il colombiano non è l'unica alternativa per la difesa di Spalletti.