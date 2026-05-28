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Bremer Kim gfxGetty Images
Alessandro De Felice

Bremer nel mirino del Bayern Monaco, la Juve pensa allo scambio con Kim: Spalletti vuole rilanciare Douglas Luiz, la linea di Comolli sul mercato

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Comolli annuncia una cessione eccellente, i bavaresi seguono il brasiliano: Spalletti pensa al coreano per la difesa e vuole rilanciare Douglas Luiz.

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La Juventus prepara un’estate di scelte pesanti e di equilibrio obbligato tra esigenze tecniche e vincoli economici.

Martedì Damien Comolli ha ammesso senza mezzi termini la necessità di “una cessione imprevista”, conseguenza diretta del mancato accesso alla Champions League.

Una situazione che apre inevitabilmente il fronte delle possibili partenze eccellenti e che coinvolge alcuni dei giocatori con il mercato più importante della rosa bianconera: Thuram, Cambiaso, Conceicao e soprattutto Gleison Bremer, finito nel mirino del Bayern Monaco.

  • IL BAYERN PIOMBA SU BREMER

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco sta monitorando con attenzione Bremer per rinforzare il reparto difensivo.

    Il centrale brasiliano viene considerato il profilo ideale per completare la retroguardia dei bavaresi, alla ricerca di un leader affidabile e di esperienza internazionale.

    Alla Continassa non esiste la volontà di spingere il giocatore verso l’addio, ma il club sa che il difensore potrebbe rappresentare una delle poche occasioni per generare una plusvalenza significativa.

    Bremer, che il prossimo anno compirà trent’anni, viene infatti considerato vicino all’ultima finestra utile per una cessione economicamente vantaggiosa.

    La Rosea sottolinea come il brasiliano sia consapevole della situazione e pronto eventualmente a valutare nuove opportunità, soprattutto in una stagione che porterà al Mondiale e che potrebbe offrirgli la possibilità di approdare in un club stabilmente competitivo in Champions League.

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  • SCAMBIO JUVE-BAYERN MONACO IN DIFESA

    Secondo La Gazzetta dello Sport, da un eventuale asse con il Bayern potrebbe nascere anche un’opportunità per la Juventus: Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano ha trovato meno spazio in Baviera nell’ultima stagione e starebbe valutando una nuova destinazione per rilanciarsi.

    Torino potrebbe rappresentare una soluzione ideale, soprattutto per la presenza di Luciano Spalletti, tecnico con cui Kim aveva già conquistato lo scudetto a Napoli nella stagione 2022/2023.

    L’operazione sarebbe possibile soprattutto attraverso la formula del prestito, considerando l’ingaggio elevato percepito dal centrale asiatico in Germania.

    Per la Juventus, però, sarebbe comunque una soluzione di alto profilo per sostituire Bremer senza alterare eccessivamente gli equilibri economici.


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  • SPALLETTI VUOLE KIM

    Spalletti considera Kim un difensore perfettamente in linea con le esigenze della nuova Juventus: pronto, esperto e dotato di forte personalità.

    Nella stagione dello scudetto napoletano il sudcoreano aveva impressionato il calcio europeo per continuità e rendimento, sfiorando i 4000 minuti giocati dopo essere stato acquistato dal Fenerbahce per meno di 20 milioni e rivenduto l’anno successivo per oltre il doppio.

    Nell’ultima stagione al Bayern, invece, ha superato di poco i 2000 minuti complessivi, una situazione che potrebbe convincerlo ad accettare una nuova sfida in Serie A.

  • LA POSIZIONE DI COMOLLI SU DOUGLAS LUIZ

    Il mercato juventino, però, non riguarda soltanto la difesa. La Gazzetta dello Sport racconta anche il confronto interno tra Damien Comolli e Luciano Spalletti sul futuro di Douglas Luiz.

    Dopo i recenti attriti alla Continassa, John Elkann avrebbe chiesto ai due dirigenti di trovare una linea comune su tutte le strategie societarie, a partire proprio dal mercato.

    Il centrocampista brasiliano, acquistato dalla Juventus per circa 50 milioni dopo la straordinaria stagione 2023/2024 all’Aston Villa, è reduce da una stagione complicata e da un doppio prestito in Inghilterra tra Nottingham Forest e Aston Villa. Nonostante la vittoria dell’Europa League con il club di Birmingham, gli inglesi difficilmente investiranno i 25 milioni fissati per il riscatto.

    Per Comolli il brasiliano rappresenta una questione delicata dal punto di vista finanziario. L’amministratore delegato francese, chiamato a rispettare i vincoli di bilancio e i parametri UEFA dopo la mancata qualificazione in Champions League, vorrebbe cedere Douglas Luiz evitando una minusvalenza pesante.

    L'ex dirigente del Tolosa considerA il centrocampista una delle eredità più ingombranti della precedente gestione tecnica guidata da Cristiano Giuntoli.

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  • SPALLETTI VUOLE RILANCIARE DOUGLAS LUIZ

    Di opinione diversa sarebbe invece Luciano Spalletti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico vede in Douglas Luiz una possibile risorsa da recuperare e trasformare nel regista della sua nuova Juventus.

    L’allenatore toscano sarebbe intrigato dall’idea di utilizzarlo in un ruolo simile a quello ricoperto in passato da David Pizarro alla Roma o Stanislav Lobotka al Napoli nelle sue squadre più vincenti.

    Spalletti non ritiene che il vero Douglas Luiz sia quello visto a Torino nella stagione 2024/2025, chiusa con appena 27 presenze, nessun goal e numerosi problemi fisici tra le gestioni Thiago Motta e Tudor.

    L’ex commissario tecnico vuole osservarlo da vicino durante il ritiro estivo prima di dare il via libera a una nuova cessione, convinto che attraverso un gioco più tecnico e di possesso il brasiliano possa ritrovare il livello mostrato in Premier League.

    Spalletti ha già dovuto rinunciare a obiettivi di alto profilo, come Bernardo Silva destinato all’Atletico Madrid a parametro zero, prendendo atto delle difficoltà che la Juventus incontrerà sul mercato senza la vetrina della Champions League.

    Da qui la volontà di valorizzare il materiale già presente in rosa e tentare il rilancio di alcuni giocatori rientrati dai prestiti.


  • CHIELLINI MEDIATORE TRA SPALLETTI E COMOLLI

    La situazione economica obbliga la Juventus a muoversi con attenzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sesto posto in campionato e la qualificazione soltanto all’Europa League comporteranno minori ricavi stimati tra i 55 e i 60 milioni rispetto alla Champions.

    Una condizione che rende praticamente tutti cedibili, ad eccezione di Kenan Yildiz, considerato intoccabile da John Elkann dopo il rinnovo fino al 2030.

    In questo scenario Giorgio Chiellini avrà anche il compito di mediare tra le idee tecniche di Spalletti e il pragmatismo gestionale di Comolli. Il caso Douglas Luiz rappresenta soltanto il primo nodo da sciogliere in un’estate destinata a cambiare profondamente il volto della Juventus.

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