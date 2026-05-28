Secondo La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco sta monitorando con attenzione Bremer per rinforzare il reparto difensivo.

Il centrale brasiliano viene considerato il profilo ideale per completare la retroguardia dei bavaresi, alla ricerca di un leader affidabile e di esperienza internazionale.

Alla Continassa non esiste la volontà di spingere il giocatore verso l’addio, ma il club sa che il difensore potrebbe rappresentare una delle poche occasioni per generare una plusvalenza significativa.

Bremer, che il prossimo anno compirà trent’anni, viene infatti considerato vicino all’ultima finestra utile per una cessione economicamente vantaggiosa.

La Rosea sottolinea come il brasiliano sia consapevole della situazione e pronto eventualmente a valutare nuove opportunità, soprattutto in una stagione che porterà al Mondiale e che potrebbe offrirgli la possibilità di approdare in un club stabilmente competitivo in Champions League.