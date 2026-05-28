Di opinione diversa sarebbe invece Luciano Spalletti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico vede in Douglas Luiz una possibile risorsa da recuperare e trasformare nel regista della sua nuova Juventus.
L’allenatore toscano sarebbe intrigato dall’idea di utilizzarlo in un ruolo simile a quello ricoperto in passato da David Pizarro alla Roma o Stanislav Lobotka al Napoli nelle sue squadre più vincenti.
Spalletti non ritiene che il vero Douglas Luiz sia quello visto a Torino nella stagione 2024/2025, chiusa con appena 27 presenze, nessun goal e numerosi problemi fisici tra le gestioni Thiago Motta e Tudor.
L’ex commissario tecnico vuole osservarlo da vicino durante il ritiro estivo prima di dare il via libera a una nuova cessione, convinto che attraverso un gioco più tecnico e di possesso il brasiliano possa ritrovare il livello mostrato in Premier League.
Spalletti ha già dovuto rinunciare a obiettivi di alto profilo, come Bernardo Silva destinato all’Atletico Madrid a parametro zero, prendendo atto delle difficoltà che la Juventus incontrerà sul mercato senza la vetrina della Champions League.
Da qui la volontà di valorizzare il materiale già presente in rosa e tentare il rilancio di alcuni giocatori rientrati dai prestiti.