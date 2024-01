Brekalo saluta la Fiorentina: tornerà in Croazia per comporre un tridente di ex Serie A

Josip Brekalo si apresta a salutare la Fiorentina: saltato trasferimento alla Dinamo Zagabria, tornerà comunque in Croazia.

La strada per il ritorno in Croazia si è rivelata più lunga e tortuosa del previsto e tra l’altro lo porterà in una destinazione diversa da quella inizialmente immaginata, Josip Brekalo però sta per tornare ad essere uno dei grandi protagonisti della HNL.

E’ infatti praticamente fatta per il suo trasferimento all’Hajduk Spalato, squadra che sta comandando la classifica del massimo campionato croato.

L’esterno offensivo della Fiorentina, dopo essere stato ad un passo dalla ‘sua’ Dinamo Zagabria, è ora pronto ad iniziare un’avventura per lui totalmente nuova.