Brassier e il brutto intervento su Mbappé: di recente è stato accostato al Milan

Brassier, obiettivo del Milan nell'ultimo calciomercato, espulso per somma di ammonizioni in PSG-Brest: brutto intervento sulla caviglia di Mbappé.

È durato 69 minuti il PSG-Brest di Lilian Brassier, difensore recentemente balzato agli onori delle cronache italiane per un accostamento al Milan, bisognoso di forze fresche per il reparto arretrato.

Il classe 1999 del Brest è stato protagonista in negativo nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa di Francia al cospetto della squadra di Luis Enrique, vittoriosa e qualificata per il turno successo grazie ad un perentorio 3-1.

La gara di Brassier è finita anzitempo a causa di un brutto intervento ai danni di Kylian Mbappé, autore peraltro della rete del momentaneo 1-0 in favore dei parigini.