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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Brasile-Norvegia 1-2, pagelle e tabellino: Haaland condanna Ancelotti, Bruno Guimaraes sbaglia un rigore, Gabriel si fa sorprendere, Neymar segna dal dischetto, Nyland decisivo

Coppa del Mondo
Brasile vs Norvegia
Brasile
Norvegia

Haaland condanna il Brasile all'eliminazione, la Norvegia vince 2-1 e vola ai quarti di finale: è già il miglior risultato di sempre ai Mondiali. Nel primo tempo Bruno Guimaraes si fa parare un rigore, Neymar segna dal dischetto ma non basta.

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Sempre lui, ancora lui. Erling Haaland decide Brasile-Norvegia con una fantastica doppietta che manda gli scandinavi ai quarti di finale ed elimina la selezione verdeoro: finisce 1-2. Delusione enorme per Carlo Ancelotti e peggior risultato dal 1990 per la Seleçao ai Mondiali.

La Norvegia parte forte e sbloccherebbe anche il risultato con Berg su assist di Sorloth ma c'è fuorigioco. Poco dopo Cunha viene atterrato in area e reclama un rigore, l'arbitro non fischia però viene richiamato dal VAR. Sul dischetto va Bruno Guimaraes che si fa ipnotizzare da Nyland. Lo stesso Nyland è poi bravissimo anche su Vinicius mentre Alisson dice no a Odegaard.

Solbakken opera un paio di cambi già all'intervallo mentre Ancelotti inserisce Endrick dopo una decina di minuti e l'attaccante verdeoro ha subito una grande occasione, ma tocca fuori. Chi non sbaglia è invece il solito Haaland che di testa sovrasta Gabriel su assist del neo-entrato Schjelderup. Poi il bomber del City la chiude con un sinistro angolatissimo che non lascia scampo ad Alisson. Il rigore di Neymar arriva troppo tardi.

I Mondiali del Brasile di Ancelotti sono già finiti, la Norvegia vola ai quarti: per gli scandinavi è il miglior risultato di sempre ai Mondiali.

  • PAGELLE BRASILE-NORVEGIA

    Gabriel (5) si perde Haaland sul primo goal, Bruno Guimaraes (5) sbaglia il rigore del possibile vantaggio, Neymar (6.5) si vede solo dal dischetto, Endrick (5) spreca una grande occasione, Vinicius (6) si accende troppo poco.

    Nyland (7.5) è decisivo, meglio di lui solo l'alieno Haaland (8), Schjelderup (7) sostituisce alla grande Nusa (5), Ayer(5) provoca il rigore e rischia un clamoroso autogol. Odegaard (7) disegna calcio.


    BRASILE (4-2-3-1): Alisson 6.5; Danilo 6, Marquinhos 6.5, Gabriel 5, Douglas Santos 6; Bruno Guimaraes 5 (79' Ederson 6), Casemiro 6; Rayan 6.5 (67' Danilo Santos 5.5), Martinelli 6 (67' Neymar 6.5), Vinicius Jr 6; Cunha 6.5 (58' Endrick 5.5). CT Ancelotti

    NORVEGIA (4-3-3): Nyland 7.5; Ryerson 5.5 (63' Aursnes 6), Ajer 5, Heggem 6.5, Wolfe 6.5 (95' Ostigard 5); Berg 6, Berge 6.5, Odegaard 7; Sorloth 6 (46' Bobb 6.5), Haaland 8, Nusa 5 (46'Schjelderup 7) . CT Solbakken

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  • TABELLINO BRASILE-NORVEGIA

    BRASILE-NORVEGIA 1-2

    Marcatori: 79' Haaland, 89' Haaland, 100' rig. Neymar

    BRASILE (4-2-3-1): Alisson 6.5; Danilo 6, Marquinhos 6.5, Gabriel 5, Douglas Santos 6; Bruno Guimaraes 5 (79' Ederson 6), Casemiro 6; Rayan 6.5 (67' Danilo Santos 5.5), Martinelli 6 (67' Neymar 6.5), Vinicius Jr 6; Cunha 6.5 (58' Endrick 5.5). CT Ancelotti

    NORVEGIA (4-3-3): Nyland 7.5; Ryerson 5.5 (63' Aursnes 6), Ajer 5, Heggem 6.5, Wolfe 6.5 (95' Ostigard 5); Berg 6, Berge 6.5, Odegaard 7; Sorloth 6 (46' Bobb 6.5), Haaland 8, Nusa 5 (46'Schjelderup 7) . CT Solbakken

    Arbitro: Elfath (Marocco)

    Ammoniti: Neymar

    Note: 14' Nyland para rigore a Bruno Guimaraes

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