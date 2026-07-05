Sempre lui, ancora lui. Erling Haaland decide Brasile-Norvegia con una fantastica doppietta che manda gli scandinavi ai quarti di finale ed elimina la selezione verdeoro: finisce 1-2. Delusione enorme per Carlo Ancelotti e peggior risultato dal 1990 per la Seleçao ai Mondiali.

La Norvegia parte forte e sbloccherebbe anche il risultato con Berg su assist di Sorloth ma c'è fuorigioco. Poco dopo Cunha viene atterrato in area e reclama un rigore, l'arbitro non fischia però viene richiamato dal VAR. Sul dischetto va Bruno Guimaraes che si fa ipnotizzare da Nyland. Lo stesso Nyland è poi bravissimo anche su Vinicius mentre Alisson dice no a Odegaard.

Solbakken opera un paio di cambi già all'intervallo mentre Ancelotti inserisce Endrick dopo una decina di minuti e l'attaccante verdeoro ha subito una grande occasione, ma tocca fuori. Chi non sbaglia è invece il solito Haaland che di testa sovrasta Gabriel su assist del neo-entrato Schjelderup. Poi il bomber del City la chiude con un sinistro angolatissimo che non lascia scampo ad Alisson. Il rigore di Neymar arriva troppo tardi.

I Mondiali del Brasile di Ancelotti sono già finiti, la Norvegia vola ai quarti: per gli scandinavi è il miglior risultato di sempre ai Mondiali.