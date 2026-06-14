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Raphinha Brasile MaroccoGetty Images
Stefano Silvestri

Brasile-Marocco 1-1, pagelle e tabellino: Vinicius Junior risponde a Saibari, partenza in salita per Ancelotti

Coppa del Mondo
Brasile vs Marocco
Brasile
Marocco

Il Brasile non va oltre il pareggio nella gara d'esordio contro il volitivo Marocco: apre Saibari, pareggia Vinicius Junior già nel primo tempo e nel finale Alisson è decisivo.

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Delusione e amarezza. La prima partita a un Mondiale di Carlo Ancelotti si rivela un mezzo flop e il suo Brasile viene bloccato sull'1-1 dal Marocco, sorpresa dell'edizione precedente giocata in Qatar.

A conferma di come ogni partita vada giocata e nulla sia scontato - vedi Qatar-Svizzera - la prima mezz'ora è di marca marocchina. Tanto che sono proprio gli africani a passare in vantaggio per primi dopo 21 minuti: strepitosa imbucata centrale di Brahim Diaz per lo scatto di Saibari, che si infila tra Marquinhos e Gabriel e con un pregevole scavetto fa fuori Alisson.

Il Brasile soffre, rischia di capitolare, ma ci mette 11 minuti per rimettere le cose a posto: Vinicius Junior riceve sulla sinistra da Bruno Guimaraes, sterza improvvisamente in area e con un destro secco non lascia scampo a Bono infilando la palla sul palo più lontano.

Nella ripresa il Brasile non riesce ad avere la meglio su un avversario ben messo in campo, tanto da faticare a creare vere occasioni per ribaltare la situazione. Anzi: al 98' è addirittura il Marocco ad avere la palla della vittoria. Ma Alisson è bravissimo nell'opporsi per due volte ad El Aynaoui e soprattutto al tap-in successivo di Amaimouni.

A comandare il girone C, a sorpresa, c'è così la Scozia che nella notte ha battuto Haiti 1-0. Mentre Brasile e Marocco seguono con un punto a testa, ma con chances intatte di passare alla fase a eliminazione diretta.

  • PAGELLE BRASILE-MAROCCO

    BRASILE (4-2-3-1): Alisson 6; Ibañez 5 (46' Danilo 6), Marquinhos 5.5, Gabriel 5.5, Douglas Santos 5.5; Casemiro 5 (46' Fabinho 6), Bruno Guimarães 6 (80' Danilo Santos sv); Raphinha 5, Paquetá 5.5 (60' Luiz Henrique 5.5), Vinicius Junior 7; Igor Thiago 4.5 (60' Matheus Cunha 5.5). Ct: Ancelotti.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bono 6; Hakimi 7, Diop 6, Riad 5.5, Mazraoui 6.5 (80' Salah-Eddine sv); Bouaddi 7, El Aynaoui 6; Brahim Diaz 7 (64' Talbi 6), Ounahi 6 (64' El Mourabet 6), El Khannouss 6.5 (80' Amaimouni sv); Saibari 7 (89' Rahimi sv). Ct: Ouahbi.

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  • TABELLINO BRASILE-MAROCCO

    BRASILE-MAROCCO 1-1

    Marcatori: 20' Saibari (M), 31' Vinicius (B)

    BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Ibañez (46' Danilo), Marquinhos, Gabriel, Doulgas Santos; Casemiro (46' Fabinho), Bruno Guimarães (80' Danilo Santos); Raphinha, Paquetá (60' Luiz Henrique), Vinicius; Igor Thiago (60' Matheus Cunha). Ct: Ancelotti.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80' Salah-Eddine); Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz (64' Talbi), Ounahi (64' El Mourabet), El Khannouss (80' Amaimouni); Saibari (89' Rahimi). Ct: Ouahbi.

    Arbitro: Vincic

    Ammoniti: Casemiro, Ibanez

    Espulsi: nessuno

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