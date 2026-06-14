Brasile-Marocco 1-1, pagelle e tabellino: Vinicius Junior risponde a Saibari, partenza in salita per Ancelotti

Delusione e amarezza. La prima partita a un Mondiale di Carlo Ancelotti si rivela un mezzo flop e il suo Brasile viene bloccato sull'1-1 dal Marocco, sorpresa dell'edizione precedente giocata in Qatar.

A conferma di come ogni partita vada giocata e nulla sia scontato - vedi Qatar-Svizzera - la prima mezz'ora è di marca marocchina. Tanto che sono proprio gli africani a passare in vantaggio per primi dopo 21 minuti: strepitosa imbucata centrale di Brahim Diaz per lo scatto di Saibari, che si infila tra Marquinhos e Gabriel e con un pregevole scavetto fa fuori Alisson.

Il Brasile soffre, rischia di capitolare, ma ci mette 11 minuti per rimettere le cose a posto: Vinicius Junior riceve sulla sinistra da Bruno Guimaraes, sterza improvvisamente in area e con un destro secco non lascia scampo a Bono infilando la palla sul palo più lontano.

Nella ripresa il Brasile non riesce ad avere la meglio su un avversario ben messo in campo, tanto da faticare a creare vere occasioni per ribaltare la situazione. Anzi: al 98' è addirittura il Marocco ad avere la palla della vittoria. Ma Alisson è bravissimo nell'opporsi per due volte ad El Aynaoui e soprattutto al tap-in successivo di Amaimouni.

A comandare il girone C, a sorpresa, c'è così la Scozia che nella notte ha battuto Haiti 1-0. Mentre Brasile e Marocco seguono con un punto a testa, ma con chances intatte di passare alla fase a eliminazione diretta.