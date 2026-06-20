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Cunha Brazil haitiGetty
Antonio Torrisi

Brasile-Haiti 3-0, pagelle e tabellino: Cunha si prende la scena nel dominio verdeoro, ma Ancelotti perde Raphinha per infortunio

Coppa del Mondo
Brasile vs Haiti
Brasile
Haiti

La Seleção vince praticamente in un tempo contro Haiti in una gara che non solo ha esaltato l'attaccante del Manchester United, ma ha anche visto segnare Vinicius Junior. Ma i problemi di Ancelotti sono davvero finiti?

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Alla fine la conferma ultima della natura e della portata dei problemi del Brasile arriva dalla partita contro Haiti, sparring partner, suo malgrado, in una serata che può rilanciare, se "letta bene", le ambizioni della squadra di Carlo Ancelotti: il vero nemico della Seleção è la Seleção stessa.

Perché contro gli haitiani a Vinicius Junior e compagni basta un tempo: e che primo tempo. A riprova del fatto che, a volte, partire in maniera non del tutto brillante può servire per riorganizzare le idee: Ancelotti approfondisce i dibattiti già esistenti in Brasile e quasi ascolta le richieste che arrivano "da casa" (acquisita) rimescolando le carte e schierando l'ex Juventus Danilo in difesa e Matheus Cunha in attacco. Risolvendola.

Al 22' Raphinha si mostra in partita presentandosi a tu per tu contro Placide, ma l'ala del Barcellona conclude a lato. È solo il preludio al goal verdeoro: al 23' Vinicius prova a forzare le linee difensive di Haiti, entra in area, calcia forte, ma trova la respinta di Placide. Su questa si avventa Matheus Cunha che, nel contrasto con Delcroix, mette la gamba quel tanto che basta per deviare in rete il tentativo disperato del difensore haitiano di risolvere la situazione.

Al 36' l'asse Vinicius-Cunha dà prove di efficacia quando il giocatore del Real Madrid sfrutta il taglio in verticale dell'attaccante del Manchester United che, in area, scarica un mancino sostanzialmente imprendibile all'incrocio dei pali per il 2-0.

La prima, vera, brutta notizia del match per Carlo Ancelotti arriva al 40', quando Raphinha si ferma, si consulta con i suoi compagni ed è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare: le sue condizioni verranno valutare nel corso delle prossime ore. Ma la festa del Brasile non finisce qui: al terzo minuto di recupero del primo tempo anche Vinicius (lanciato a difesa immobile) si presenta da Placide e lo batte con un destro rasoterra.

E la partita, sostanzialmente, non ha quasi più nulla da dire, se non una grande occasione di Adé, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sventata da Alisson in bello stile, e la rete annullata al 78' a Endrick per fuorigioco, ma la copertina, senza alcun tipo di dubbio, se la prende Matheus Cunha. Altra cosa rispetto a Igor Thiago: dialoga bene con Vinicius, lega bene con gli altri reparti. Certo, la formazione di Migné non è riuscita minimamente a contenere i giocatori verdeoro, ma serviva una risposta ed è arrivata.

  • PAGELLE BRASILE-HAITI

    Ovviamente il focus non può che andare su Matheus Cunha: sì, certezza del Manchester United, ma senza troppi goal viste le sue potenzialità (comunque 10, che in Premier League non è scontato). Ancelotti potrebbe aver trovato il giocatore giusto per forza e qualità nell'inserimento, che ovviamente si sposano con i tagli ordinati dal centrocampo. Se c'era un dubbio in attacco, insomma, la partita contro Haiti l'ha risolto e Matheus Cunha, adesso e più di prima, fa capire che è il vero e proprio "attaccante principe" della nazionale verdeoro. Certo, è Haiti, e questo non può essere considerato un dettaglio trascurabile, ma ha fatto il suo. E questo serviva.

    Male, troppo male la difesa haitiana: troppo. Affrontare il Brasile a viso aperto è una grande dimostrazione di coraggio, ma aprirsi così alle avanzate di un giocatore come Vinicius Junior è un suicidio tattico e sportivo niente male. Male, a proposito, Arcus e Delcroix, che però può recriminare qualcosa sul primo goal di Cunha. Assente Pierrot: da solo non può fare la differenza, ma così è veramente poco.

    BRASILE (4-3-3): Alisson 6.5; Danilo 6, Marquinhos 6.5, Gabriel 6.5, Santos 6.5; Bruno Guimarães 6.5 (81' Ederson 5.5), Casemiro 6, Paqueta 6.5: Raphina 5.5 (40' Rayan 6), Cunha 7 (64' Endrick 6), Vinícius Júnior 7 (81' Danilo Santos sv). All. Ancelotti.

    HAITI (5-4-1): Placide 6; Arcus 4.5 (46' Simon 5), Delcroix 5, Duverne 5, Adé 5.5, Experience 5.5; Casimir 5 (46' Deedson 5), Jean Jaques 4.5, Bellegarde 5.5 (81' Etienne sv), Providence 5.5 (71' Joseph sv); Pierrot 4.5 (46' Isidor 5). All. Migné.

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  • TABELLINO BRASILE-HAITI

    BRASILE-HAITI 3-0

    Marcatori: 23' e 36' Cunha, 45'+3' Vinicius Junior

    BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães (81' Ederson), Casemiro, Paqueta; Raphina (40' Rayan), Cunha (64' Endrick), Vinícius Júnior (81' Danilo Santos). All. Ancelotti.

    HAITI (5-4-1): Placide; Arcus (46' Simon), Delcroix, Duverne, Adé, Experience; Casimir (46' Deedson), Jean Jaques, Bellegarde (81' Etienne), Providence (71' Joseph); Pierrot (46' Isidor). All. Migné.

    Arbitro: Hernandez

    Ammoniti: Arcus (H), Pierrot (H), Douglas Santos (B), Jean Jacques (H)

    Espulsi: -

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