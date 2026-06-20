Brasile-Haiti 3-0, pagelle e tabellino: Cunha si prende la scena nel dominio verdeoro, ma Ancelotti perde Raphinha per infortunio

Ovviamente il focus non può che andare su Matheus Cunha: sì, certezza del Manchester United, ma senza troppi goal viste le sue potenzialità (comunque 10, che in Premier League non è scontato). Ancelotti potrebbe aver trovato il giocatore giusto per forza e qualità nell'inserimento, che ovviamente si sposano con i tagli ordinati dal centrocampo. Se c'era un dubbio in attacco, insomma, la partita contro Haiti l'ha risolto e Matheus Cunha, adesso e più di prima, fa capire che è il vero e proprio "attaccante principe" della nazionale verdeoro. Certo, è Haiti, e questo non può essere considerato un dettaglio trascurabile, ma ha fatto il suo. E questo serviva.

Male, troppo male la difesa haitiana: troppo. Affrontare il Brasile a viso aperto è una grande dimostrazione di coraggio, ma aprirsi così alle avanzate di un giocatore come Vinicius Junior è un suicidio tattico e sportivo niente male. Male, a proposito, Arcus e Delcroix, che però può recriminare qualcosa sul primo goal di Cunha. Assente Pierrot: da solo non può fare la differenza, ma così è veramente poco.

BRASILE (4-3-3): Alisson 6.5; Danilo 6, Marquinhos 6.5, Gabriel 6.5, Santos 6.5; Bruno Guimarães 6.5 (81' Ederson 5.5), Casemiro 6, Paqueta 6.5: Raphina 5.5 (40' Rayan 6), Cunha 7 (64' Endrick 6), Vinícius Júnior 7 (81' Danilo Santos sv). All. Ancelotti.

HAITI (5-4-1): Placide 6; Arcus 4.5 (46' Simon 5), Delcroix 5, Duverne 5, Adé 5.5, Experience 5.5; Casimir 5 (46' Deedson 5), Jean Jaques 4.5, Bellegarde 5.5 (81' Etienne sv), Providence 5.5 (71' Joseph sv); Pierrot 4.5 (46' Isidor 5). All. Migné.