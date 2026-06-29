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brazil(C)Getty Images
Marco Trombetta

Brasile-Giappone 2-1, pagelle e tabellino: Martinelli eroe verdeoro, Ancelotti crede in Casemiro, non basta un Suzuki miracoloso ai Samurai Blu

Coppa del Mondo
Brasile vs Giappone
Brasile
Giappone

Il Brasile soffre, rischia, va sotto, ma poi la vince in rimonta contro un grande Giappone al 95' col goal del neo entrato Martinelli. Suzuki evita il goal del Mondiale a Vinicius, ma non basta.

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Il derby nippo-brasiliano lo vince la Selecao, soffrendo, rischiando, rimontando proprio quando i supplementari sembravano scontati e conquistando l'accesso gli ottavi dei Mondiali.

Il primo tempo è un calvario per i tifosi del Brasile. Il Giappone gioca bene, si difende anche meglio e passa pure in vantaggio con un super goal di Sano, su erroraccio di Danilo.

Casemiro è uno dei peggiori e si fa pure ammonire. Qualunque allenatore lo avrebbe cambiato, tranne Ancelotti. Ed è per questo motivo che Carletto ha vinto quello che ha vinto. Perché Casemiro è l'uomo che dà il via alla rimonta verdeoro, proprio colui che nella maniera più logica avrebbe dovuto essere sostituito. ll Brasile si sveglia, si sveglia anche Vinicius, ma solo un grandissimo Suzuki gli nega quello che sarebbe stato ad oggi il goal più bello dei Mondiali. Il Giappone si abbassa, fa praticamente tutti i cambi ed uno di questi si rivela fatale. Tanaka entra dalla panchina e perde un pallone suicida che Bruno Guimaraes trasforma in un assist dorato per Martinelli, l'eroe di un popolo per una notte.

Il Brasile va agli ottavi e aspetta la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia. Il Giappone torna a casa, dimostrando però ancora una volta la grande crescita del calcio del Sol Levante.

  • PAGELLE BRASILE-GIAPPONE 2-1

    VOTI BRASILE: Alisson 6; Danilo 5,5, Marquinhos 6, Gabriel 6,5, Douglas Santos 6; Casemiro 6,5 (93' Fabinho sv), Bruno Guimarães 7 (98' Danilo Santos sv); Rayan 5,5, Paquetá 5,5 (46' Endrick 6), Vinícius 6,5; Cunha 5,5 (55' Martinelli 7)

    VOTI GIAPPONE: Z. Suzuki 7; Tomiyasu 6,5, H. Ito 6,5, Taniguchi 6; Doan 6,5 (66' Sugawara 5,5), Sano 7, J. Ito 6,5 (78' Machino 6), Nakamura 5,5 (66' J. Suzuki 6); Kamada 6 (78' Tanaka 5), Maeda 5,5 (97' Ogawa sv); Ueda 5,5

    Sano illude il Giappone con un goal stupendo e si conferma uno dei migliori prospetti del calcio nipponico. Suzuki fa una parata mostruosa su Vinicius, negandogli un goal spaziale. Rayan delude dal primo minuto, Guimaraes ha la lucidità di fare un assist meraviglioso al 95'. Martinelli entra e la decide, Endrick stavolta gioca un tempo, ma non esalta più di tanto. Danilo fa un errore grossolano che porta al goal di Sano, ma poi fa un buon secondo tempo. Casemiro malissimo nei primi 45 minuti, ma Ancelotti crede in lui e fa bene a non toglierlo. Tanaka perde il pallone che costa la qualificazione al Giappone.

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  • TABELLINO BRASILE-GIAPPONE 2-1

    Marcatori: 29' Sano, 56' Casemiro, 95' Martinelli

    BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro (92' Fabinho), Bruno Guimarães (98' Danilo Santos); Rayan, Paquetá (46' Endrick), Vinícius Júnior; Cunha (55' Martinelli). CT: Ancelotti

    GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Tomiyasu, H. Ito, Taniguchi; Doan (66' Sugawara), Sano, J. Ito (78' Machino), Nakamura (66' Y. Suzuki); Kamada (78' Tanaka), Maeda (97' Ogawa); Ueda. CT: Moriyasu

    Arbitro:

    Ammoniti: Sano, Casemiro, Danilo, J. Suzuki

    Espulsi: nessuno

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