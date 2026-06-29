Brasile-Giappone 2-1, pagelle e tabellino: Martinelli eroe verdeoro, Ancelotti crede in Casemiro, non basta un Suzuki miracoloso ai Samurai Blu

Il derby nippo-brasiliano lo vince la Selecao, soffrendo, rischiando, rimontando proprio quando i supplementari sembravano scontati e conquistando l'accesso gli ottavi dei Mondiali.

Il primo tempo è un calvario per i tifosi del Brasile. Il Giappone gioca bene, si difende anche meglio e passa pure in vantaggio con un super goal di Sano, su erroraccio di Danilo.

Casemiro è uno dei peggiori e si fa pure ammonire. Qualunque allenatore lo avrebbe cambiato, tranne Ancelotti. Ed è per questo motivo che Carletto ha vinto quello che ha vinto. Perché Casemiro è l'uomo che dà il via alla rimonta verdeoro, proprio colui che nella maniera più logica avrebbe dovuto essere sostituito. ll Brasile si sveglia, si sveglia anche Vinicius, ma solo un grandissimo Suzuki gli nega quello che sarebbe stato ad oggi il goal più bello dei Mondiali. Il Giappone si abbassa, fa praticamente tutti i cambi ed uno di questi si rivela fatale. Tanaka entra dalla panchina e perde un pallone suicida che Bruno Guimaraes trasforma in un assist dorato per Martinelli, l'eroe di un popolo per una notte.

Il Brasile va agli ottavi e aspetta la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia. Il Giappone torna a casa, dimostrando però ancora una volta la grande crescita del calcio del Sol Levante.