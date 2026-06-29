Brasile contro Giappone, nel segno di Holly e Benji: l’incredibile legame fra il popolare cartone animato nipponico e il calcio verdeoro

Il sedicesimo di finale dei Mondiali fra Brasile e Giappone evoca elementi extracalcistici di enorme curiosità e fascino. È sempre molto intrigante quando due mondi e due culture così diverse si incrociano.

Da un lato il folklore del Brasile: la gioia, l’emotività, la creatività e lo joga bonito della Seleçao e della gente di verdeoro vestita; dall’altro il rigore del Giappone: la disciplina, l’abnegazione e l’armonia del collettivo propria della natura nipponica.

Due facce profondamente in contrasto fra di loro che, però, nella storia sono anche state capaci di incrociare i propri destini. Come, per esempio, per quanto riguarda la vita e la carriera di Musashi Mizushima.



