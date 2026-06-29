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Mizushima HollyGOAL
Matteo Occhiuto

Brasile contro Giappone, nel segno di Holly e Benji: l’incredibile legame fra il popolare cartone animato nipponico e il calcio verdeoro

Coppa del Mondo
Brasile vs Giappone
Fun facts
Brasile
Giappone

L’anime giapponese fu ispirato da Musashi Mizushima: a 10 anni andò in Brasile per giocare a calcio, divenendo la base narrativa della famosissima creatura di Yōichi Takahashi che fece sognare i bambini di tutto il mondo.

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Il sedicesimo di finale dei Mondiali fra Brasile e Giappone evoca elementi extracalcistici di enorme curiosità e fascino. È sempre molto intrigante quando due mondi e due culture così diverse si incrociano.

Da un lato il folklore del Brasile: la gioia, l’emotività, la creatività e lo joga bonito della Seleçao e della gente di verdeoro vestita; dall’altro il rigore del Giappone: la disciplina, l’abnegazione e l’armonia del collettivo propria della natura nipponica. 

Due facce profondamente in contrasto fra di loro che, però, nella storia sono anche state capaci di incrociare i propri destini. Come, per esempio, per quanto riguarda la vita e la carriera di Musashi Mizushima.


  • Mizushima San PaoloSan Paolo

    MIZUSHIMA, LA STORIA DEL GIAPPONESE CHE ISPIRÒ HOLLY

    Musashi Mizushima è un ex calciatore (poi anche allenatore) giapponese. Nacque a Tokyo nel settembre del 1964 e dieci anni dopo, si trasferì in Brasile, su consiglio nientemeno che di Pelè, per fare il calciatore, finendo poi per giocare in diversi club, San Paolo su tutti. Se questa storia vi ricorda qualcosa, avete avuto un’infanzia probabilmente felice, i cui pomeriggi sono stati accompagnati dal popolarissimo anime Holly & Benji. Nel cartone animato, il più iconico sul tema calcistico, la parabola di Mizushima è speculare a quella di Oliver Tsubasa, per tutti Holly. 

    Il parallelismo non è mica casuale: fu lo stesso creatore del manga, Yōichi Takahashi, a confermare che la decisione di Mizushima di lasciare il Giappone da bambino per inseguire il sogno del calcio professionistico in Brasile pose le basi narrative ed emotive per l'evoluzione del personaggio di Holly.

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  • IL POST DEL SAN PAOLO

    A omaggiare questo legame fra Mizushima, il San Paolo e Holly e Benji, inoltre, nel 2021 fu proprio lo stesso club tricolore. In occasione del suo compleanno, infatti, i profili social del San Paolo fecero gli auguri, sottolineando il legame fra Musashi e il personaggio di Oliver Tsubasa e postando alcune foto che, inequivocabilmente, accostarono ulteriormente il giocatore in carne e ossa a quello animato.



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  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CULTURA E MONDIALI

    Il bello dei Mondiali, dopo tutto, è anche e soprattutto questo. L’incontro fra culture che difficilmente riescono a incrociare altrimenti i propri destini, fra squadre che si affrontano in poche altre occasioni nel corso della loro esistenza. Una contaminazione fra sport e vita, che ha trovato nel Brasile-Giappone in programma nei sedicesimi un fantastico momento di unione nella vita di Mizushima e nell’anime con protagonista Holly e Benji.

  • FBL-WC2006-MATCH43-JPN-BRAAFP

    BRASILE-GIAPPONE COME NEL 2006

    Brasile e Giappone tornano ad affrontarsi in un Mondiale a 20 anni dall’unico precedente. All’ora si giocava in Germania una Coppa del Mondo che poi vide gioire l’Italia, e i verdeoro nel girone affrontarono i nipponici. Vinsero nettamente i brasiliani: 4-1 con doppietta di Ronaldo, goal di Juninho e Gilberto, mentre nel Giappone andò a segno Tamada. In totale, sono 14 gli incontri pregressi fra queste due nazionali: 11 vittorie brasiliane, 2 pari e una vittoria, recente, in amichevole, dei samurai.

    Oggi si ritrovano, con un pizzico di fascino scatenato ulteriormente dalla figura, mistica, di Musashi Mizushima.

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