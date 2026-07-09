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Brahim Diaz MarrocosGetty Images
Marco Trombetta

Brahim Diaz-Juventus, solo una suggestione? Il ruolo al Real Madrid con Mourinho, quanto costa e quanto guadagna il 'diez' del Marocco

Calciomercato
Juventus

Il futuro di Brahim Diaz tra la permanenza al Real Madrid con Mourinho e il possibile ritorno in Serie A, con Spalletti che lo vorrebbe alla Juventus.

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Protagonista al Mondiale e pure sul mercato, Brahim Diaz è uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione estiva.

Reduce da una stagione al Real Madrid, ora vede la sua permanenza in bilico dopo l'arrivo in panchina di Mourinho. E la Serie A, con la Juventus in prima linea, torna di moda.

  • BRAHIM DIAZ RESTA AL REAL MADRID?

    Il Real ha scelto di ripartire da José Mourinho dopo l'ultima stagione da 'zeru tituli'.

    E quando in panchina si siede lo Special One, le rivoluzioni arrivano sempre nelle sue squadre, sia tatticamente che mentalmente.

    Dal mercato sono già arrivati Dumfries, Cucurella e Konaté per la difesa, ma anche Bernardo Silva per l'attacco.

    Un nome, quest'ultimo, che fa propendere verso un 4-3-3 con l'ex City a destra nel tridente completato da Mbappé e Vinicius.

    Proprio l'arrivo di Bernardo potrebbe infatti chiudere le porte a Brahim, che nella scorsa stagione ha giocato prevalentemente in quel ruolo, considerando Bellingham intoccabile sulla trequarti.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    I NUMERI DELL'ULTIMA STAGIONE DI BRAHIM

    La scorsa stagione Brahim Diaz ha giocato parecchie partite con il Real Madrid tra la gestione Xabi Alonso e quella di Arbeloa.

    30 presenze nella Liga, di cui 13 da titolare, e 12 in Champions League, quattro delle quali dal primo minuto. Due goal e nove assist il suo score.

    Brahim è stato utilizzato praticamente ovunque sulla trequarti e in attacco: a destra, a sinistra, come vice Bellingham, ma anche come seconda punta al fianco di Mbappé nel 4-4-2.

    Insomma, un jolly molto utile da sfruttare, sia dall'inizio che a gara in corso. Nelle ultime stagioni Brahim è cresciuto molto anche in termini di personalità e in tal senso ha giovato l'esperienza internazionale accumulata con la nazionale marocchina.

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  • "NON VEDO L'ORA DI LAVORARE CON MOURINHO"

    Brahim Diaz, ad oggi, non ha dubbi sul suo futuro. Vuole rimanere al Real a giocarsi le sue chance, è convinto di poter essere utile e protagonista anche con Mourinho.

    "Io non vedo l'ora di tornare a Madrid, voglio lavorare con Mourinho", ha detto dopo la vittoria ai Mondiali contro il Canada.

    Nella sua testa non c'è l'intenzione di lasciare i blancos, ma tutto dipenderà appunto dalla volontà di Mou e da eventuali offerte, perché il Real deve pensare anche a monetizzare.

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  • QUANTO COSTA BRAHIM DIAZ

    Brahim compirà 27 anni il prossimo 3 agosto e la sua valutazione è comunque relativamente alta.

    Per lasciarlo partire, il Real parte da una base di 40 milioni di euro per il suo cartellino. Trattabili, sì, ma l'impressione è che sarà difficile scendere sotto i 35.

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  • CONTRATTO E STIPENDIO DI BRAHIM

    Il contratto di Brahim con il Real Madrid scade il prossimo anno, il 30 giugno 2027.

    Il suo ingaggio è di 7,2 milioni di euro a stagione, uno stipendio comunque importante da sostenere e che subirebbe inevitabilmente un taglio qualora dovesse lasciare i blancos.

  • SPALLETTI LO VUOLE ALLA JUVENTUS

    La Juventus vuole regalare a Spalletti un trequartista, una sorte di ossessione tattica per il tecnico toscano.

    Brahim Diaz sarebbe il profilo ideale, per caratteristiche e perché conosce già il campionato italiano, avendo giocato col Milan.

    L'operazione, però, è complicata, principalmente per due motivi: per i costi, sia in termini di cartellino che di ingaggio, che per la volontà di Brahim Diaz di rimanere al Real Madrid.

    Per adesso è una suggestione, più un sogno. Se però Mourinho non dovesse considerarlo nel suo progetto, allora gli scenari potrebbero cambiare, magari dopo che la Juve avrà un tesoretto ricavato dalle cessioni.

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