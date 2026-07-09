Brahim Diaz-Juventus, solo una suggestione? Il ruolo al Real Madrid con Mourinho, quanto costa e quanto guadagna il 'diez' del Marocco

La scorsa stagione Brahim Diaz ha giocato parecchie partite con il Real Madrid tra la gestione Xabi Alonso e quella di Arbeloa.

30 presenze nella Liga, di cui 13 da titolare, e 12 in Champions League, quattro delle quali dal primo minuto. Due goal e nove assist il suo score.

Brahim è stato utilizzato praticamente ovunque sulla trequarti e in attacco: a destra, a sinistra, come vice Bellingham, ma anche come seconda punta al fianco di Mbappé nel 4-4-2.

Insomma, un jolly molto utile da sfruttare, sia dall'inizio che a gara in corso. Nelle ultime stagioni Brahim è cresciuto molto anche in termini di personalità e in tal senso ha giovato l'esperienza internazionale accumulata con la nazionale marocchina.