Brahim Diaz-Juventus, solo una suggestione? Il ruolo al Real Madrid con Mourinho, quanto costa e quanto guadagna il 'diez' del Marocco

La Juventus vuole regalare a Spalletti un trequartista, una sorte di ossessione tattica per il tecnico toscano.
Brahim Diaz sarebbe il profilo ideale, per caratteristiche e perché conosce già il campionato italiano, avendo giocato col Milan.
L'operazione, però, è complicata, principalmente per due motivi: per i costi, sia in termini di cartellino che di ingaggio, che per la volontà di Brahim Diaz di rimanere al Real Madrid.
Per adesso è una suggestione, più un sogno. Se però Mourinho non dovesse considerarlo nel suo progetto, allora gli scenari potrebbero cambiare, magari dopo che la Juve avrà un tesoretto ricavato dalle cessioni.