Bradley Barcola deve lasciare il PSG e dimostrare di essere un fuoriclasse diventando il sostituto di Mohamed Salah al Liverpool

Barcola ha ammesso di non sapere cosa farà dopo i Mondiali. Il 23enne potrebbe lasciare il Parc des Princes se non otterrà più spazio, avendo già congelato il rinnovo del contratto.
La notizia mette in allerta il Liverpool, che cerca un sostituto di alto livello per Mohamed Salah, il cui ciclo di nove anni nel Merseyside si chiuderà nel 2026. Anfield potrebbe essere la destinazione ideale per Barcola, pronto a diventare la nuova stella del club.
Finora la sua carriera al PSG non ha rispettato le attese, ma un cambio di scenario e un trasferimento in Inghilterra potrebbero rilanciarlo.