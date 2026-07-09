Bradley Barcola deve lasciare il PSG e dimostrare di essere un fuoriclasse diventando il sostituto di Mohamed Salah al Liverpool

Anche in nazionale Barcola puntava a essere il punto di riferimento della Francia sull’ala sinistra, ma la sua carriera in azzurro è stata fin qui altalenante, e la tendenza si è confermata ai Mondiali.

Non è partito titolare all’esordio contro il Senegal, ma è subentrato e ha segnato il gol decisivo dopo due minuti. Titolare contro l’Iraq, non ha brillato e è tornato in panchina per l’ultima del girone con la Norvegia.

Ancora una volta è risultato più incisivo da subentrante: entrato a 25 minuti dalla fine ha servito un cross perfetto per il colpo di testa di Doué che ha arrotondato il punteggio. Didier Deschamps lo ha riproposto titolare negli ottavi contro la Svezia e Barcola ha ripagato la fiducia segnando nel secondo tempo, favorito anche dalla grande prova di Michael Olise.

Ha confermato il posto negli ottavi contro il Paraguay, ma una prova incolore nella vittoria per 1-0 potrebbe costargli l’esclusione nei quarti contro il Marocco.