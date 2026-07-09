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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

Bradley Barcola deve lasciare il PSG e dimostrare di essere un fuoriclasse diventando il sostituto di Mohamed Salah al Liverpool

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I tifosi del Liverpool seguiranno con interesse Francia-Marocco giovedì. La possibile cessione di Bradley Barcola al Liverpool, dopo che il PSG ha soffiato a Diomande ai Reds, aggiunge un retroscena curioso a questo quarto di finale.

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Barcola ha ammesso di non sapere cosa farà dopo i Mondiali. Il 23enne potrebbe lasciare il Parc des Princes se non otterrà più spazio, avendo già congelato il rinnovo del contratto.

La notizia mette in allerta il Liverpool, che cerca un sostituto di alto livello per Mohamed Salah, il cui ciclo di nove anni nel Merseyside si chiuderà nel 2026. Anfield potrebbe essere la destinazione ideale per Barcola, pronto a diventare la nuova stella del club.

Finora la sua carriera al PSG non ha rispettato le attese, ma un cambio di scenario e un trasferimento in Inghilterra potrebbero rilanciarlo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    Più in basso nella gerarchia

    A quasi tre anni dal suo passaggio dal Lione a Parigi, Barcola si aspettava di essere un titolare fisso del PSG, ma così non è stato.

    Nonostante una buona stagione d’esordio con 14 gol o assist, il club ha rinforzato la fascia sinistra dopo l’addio di Mbappé, ingaggiando prima l’ala Desire Doué e poi, nel gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia.

    Nel 2024-25 ha comunque chiuso con 21 gol e 21 assist, ma è stato quasi sempre escluso dalle gare più importanti, come la finale di Champions contro l’Inter, e ha raramente giocato tutti i 90 minuti da titolare.

    La tendenza si è confermata nel 2025-26, con soli 13 gol e 7 assist. Luis Enrique ha spesso risparmiato i titolari in Ligue 1 per la Champions, e Barcola non è partito nei quarti, in semifinale e in finale della competizione europea. È rimasto in panchina anche nelle sfide di campionato con Lione e Monaco nella prima metà della stagione.

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  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Un Mondiale a singhiozzo

    Anche in nazionale Barcola puntava a essere il punto di riferimento della Francia sull’ala sinistra, ma la sua carriera in azzurro è stata fin qui altalenante, e la tendenza si è confermata ai Mondiali.

    Non è partito titolare all’esordio contro il Senegal, ma è subentrato e ha segnato il gol decisivo dopo due minuti. Titolare contro l’Iraq, non ha brillato e è tornato in panchina per l’ultima del girone con la Norvegia.

    Ancora una volta è risultato più incisivo da subentrante: entrato a 25 minuti dalla fine ha servito un cross perfetto per il colpo di testa di Doué che ha arrotondato il punteggio. Didier Deschamps lo ha riproposto titolare negli ottavi contro la Svezia e Barcola ha ripagato la fiducia segnando nel secondo tempo, favorito anche dalla grande prova di Michael Olise.

    Ha confermato il posto negli ottavi contro il Paraguay, ma una prova incolore nella vittoria per 1-0 potrebbe costargli l’esclusione nei quarti contro il Marocco.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Non intoccabile"

    Il torneo di Barcola si svolge in un clima di crescente incertezza sul suo futuro al PSG: le trattative per il rinnovo sono in stallo perché il giocatore teme di perdere spazio nella gerarchia del Parc des Princes. Il suo contratto attuale scade nel 2028.

    In estate sembrava incedibile: il PSG lo valutava molto più dei 116 milioni di sterline (155 milioni di dollari) pagati dal Manchester City per Elliot Anderson al Nottingham Forest, come riferito da The Athletic.

    Tuttavia, la posizione dei campioni d’Europa sembra essere cambiata. Questa settimana, sul suo canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato: «Fino alla settimana scorsa Barcola era intoccabile; ora lo vedo accostato a diversi club. La realtà è che Barcola non è intoccabile. Ha concrete possibilità di lasciare Parigi nella finestra di mercato estiva».

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uno entra, uno esce?

    Il PSG potrebbe aver cambiato idea su Barcola per cogliere l'occasione di ingaggiare una delle stelle della stagione 2025-26.

    Il Liverpool sembrava in pole position per Diomande, giovane talento dell’RB Leipzig e della Costa d’Avorio, con un accordo da circa 100 milioni di euro. Da allora, però, è emerso che il diciannovenne preferirebbe Parigi, convinto che il progetto del PSG guidato da Luis Enrique gli offra le migliori chance di vincere trofei e, un giorno, il Pallone d’Oro.

    Il Lipsia chiede 130 milioni di euro (111 milioni di sterline/148 milioni di dollari), cifra che, pur con le sue ricchezze, costringerebbe il PSG a fare cassa. Gonçalo Ramos è già andato al Milan e Lee Kang-in è diretto all’Atletico Madrid, ma Barcola potrebbe chiedere la cessione se teme di giocare ancora meno nella prossima stagione.

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  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Un vantaggio per il Liverpool

    Il mancato acquisto di Diomande potrebbe avvantaggiare il Liverpool: il trasferimento di Barcola ad Anfield sembra positivo per tutti. In Inghilterra il francese otterrebbe il posto da titolare che cerca.

    I Reds, decisi a rinnovare l'attacco dopo l'addio di Salah, hanno già preso Victor Munoz. Il nuovo tecnico Andoni Iraola dovrà gestire con cautela il giovane Rio Ngumoha, che compirà 18 anni solo ad agosto, ma Barcola può essere subito decisivo, visto che il suo stile si sposa alla perfezione con quello dello spagnolo.

    Barcola, già abituato alla Champions League, può garantire l’impatto immediato che una superstar richiede, cosa che il più giovane e inesperto Diomande fatica a offrire.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP

    «Sinceramente, non lo so»

    Barcola, ai Mondiali, ha confermato che il suo futuro è incerto: un trasferimento dal PSG è possibile.

    «Ora penso solo ai Mondiali», ha dichiarato in conferenza stampa con la Francia alla vigilia della gara col Paraguay. «Non so ancora cosa succederà dopo».

    L’arrivo imminente di Diomande lo marginalizzerebbe ulteriormente in prima squadra, perciò Barcola deve lasciare il PSG e rilanciarsi altrove al più presto.

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