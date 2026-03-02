Braccio di ferro tra Corinthians e Milan per André: cos'è successo e perché la trattativa può finire in tribunale

Il Milan guarda con attenzione al proprio futuro e in questi giorni sta anticipando alcune mosse di mercato, tra cui quella che porta ad André del Corinthians.
I rossoneri hanno individuato nel classe 2006 le caratteristiche ideali per costruire il centrocampo del futuro e hanno praticamente chiuso tutti i discorsi con largo anticipo, cercando di anticipare la concorrenza.
Quando tutto sembrava procedere secondo i piani, però, è arrivato un ripensamento da parte dei brasiliani, che ora non sembrerebbero intenzionati a rinunciare al proprio talento.