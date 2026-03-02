Goal.com
Andre CorinthiansGetty Images
Michael Baldoin

Braccio di ferro tra Corinthians e Milan per André: cos'è successo e perché la trattativa può finire in tribunale

Il club brasiliano, nonostante l’accordo raggiunto con i rossoneri per la cessione del proprio classe 2006, sembra aver cambiato strategia: la trattativa potrebbe ora proseguire per vie giudiziarie.

Il Milan guarda con attenzione al proprio futuro e in questi giorni sta anticipando alcune mosse di mercato, tra cui quella che porta ad André del Corinthians.

I rossoneri hanno individuato nel classe 2006 le caratteristiche ideali per costruire il centrocampo del futuro e hanno praticamente chiuso tutti i discorsi con largo anticipo, cercando di anticipare la concorrenza.

Quando tutto sembrava procedere secondo i piani, però, è arrivato un ripensamento da parte dei brasiliani, che ora non sembrerebbero intenzionati a rinunciare al proprio talento.

  • TUTTO FATTO PER ANDRÉ: L'OFFERTA DEL MILAN

    Il Milan ha lavorato sottotraccia e con largo anticipo sulla sessione estiva di calciomercato per assicurarsi il talentuoso centrocampista André del Corinthians.

    I rossoneri, nonostante il giocatore abbia esordito tra i professionisti solo pochi mesi fa, hanno messo sul piatto un’offerta da oltre 14 milioni di euro.

    Prima è arrivato l’ok del giocatore, poi quello preliminare della società brasiliana.

  • IL CORINTHIANS CI RIPENSA: I MOTIVI

    Nonostante il club brasiliano avesse accettato l’offerta rossonera, qualcosa è cambiato.

    Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Dorival Junior ha parlato direttamente con il presidente, comunicando di non voler perdere il giocatore a stagione in corso.

  • LA TRATTATIVA PUÒ FINIRE IN TRIBUNALE

    La questione si complica perché, nonostante il calciomercato sia chiuso, le due società avevano firmato alcuni accordi preliminari.

    I rossoneri, qualora il club brasiliano non volesse portare a termine la trattativa, potrebbero impugnarla davanti al tribunale FIFA.

    Tuttavia, anche in questo scenario, è improbabile che il Corinthians sia costretto a cedere il giocatore: l’unica conseguenza concreta sarebbe un eventuale risarcimento a favore del Milan.

