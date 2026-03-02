Braccio di ferro tra Corinthians e Milan per André: cos'è successo e perché la trattativa può finire in tribunale

La questione si complica perché, nonostante il calciomercato sia chiuso, le due società avevano firmato alcuni accordi preliminari.

I rossoneri, qualora il club brasiliano non volesse portare a termine la trattativa, potrebbero impugnarla davanti al tribunale FIFA.

Tuttavia, anche in questo scenario, è improbabile che il Corinthians sia costretto a cedere il giocatore: l’unica conseguenza concreta sarebbe un eventuale risarcimento a favore del Milan.