Fiorentina v Udinese - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Bove torna in campo: esordio in Championship con la maglia del Watford, non giocava dal 14 mesi

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina è tornato per la prima volta in campo dopo il malore accusato durante la partita tra la viola e l'Inter dello 1° dicembre 2024.

Quattordici mesi di digiuno, di iniziale paura e poi di una progressiva risalita verso la luce: Edoardo Bove è tornato in campo. Finalmente.

Il centrocampista italiano, infatti, ha giocato la sua prima partita con la maglia del Watford, club che l'ha prelevato nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato.

Ecco come è andata la gara dell'ex giocatore di Roma e Fiorentina.

  • ESORDIO IN CHAMPIONSHIP

    L'esordio ufficiale di Bove con la maglia del Watford si è concretizzato nella giornata di sabato 14 febbraio 2026: il classe 2002 ha fatto il suo esordio nel match di Championship (seconda divisione inglese) che la sua squadra ha pareggiato 2-2 sul campo del Preston.

    Bove è entrato in campo a quattro minuti dallo scoccare del novantesimo prendendo il posto del compagno Louza. Una manciata di minuti, dunque, per la sua prima presa di contatto vera e propria con il calcio inglese.

  • NON GIOCAVA DA 14 MESI

    Bove è dunque tornato a giocare una partita ufficiale a 14 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in Serie A. Era infatti il 1° dicembre 2024 quando il centrocampista, all'epoca dei fatti con la maglia della Fiorentina, crollò a terra dopo aver accusato un malore durante Fiorentina-Inter.

    Da quel momento, infatti, Bove non ha più potuto giocare e la sua carriera, inizialmente, sembrava poter essere addirittura a rischio. Nelle settimane successive, l'ex Roma si è sottoposto ad un intervento chirurgico nel corso del quale ha subito l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD) presso l'ospedale Careggi di Firenze. Un dispositivo che gli ha consentito di non dover interrompere anzitempo il proprio percorso da giocatore, ma che l'ha costretto al trasloco in Inghilterra: a causa della normativa italiana sulla medicina sportiva, la presenza del defibrillatore rende impossibile la prosecuzione dell'attività agonistica in Italia.

  • IL TRASFERIMENTO DI BOVE AL WATFORD

    Bove, il cui cartellino era di proprietà della Roma ma che stava disputando la stagione 2024/25 in prestito alla Fiorentina, ha dunque risolto il proprio contratto con il club capitolino prima di poter porre la firma sul nuovo accordo che lo legherà al Watford fino al 30 giugno 2031.

