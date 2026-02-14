Bove torna in campo: esordio in Championship con la maglia del Watford, non giocava dal 14 mesi

Bove è dunque tornato a giocare una partita ufficiale a 14 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in Serie A. Era infatti il 1° dicembre 2024 quando il centrocampista, all'epoca dei fatti con la maglia della Fiorentina, crollò a terra dopo aver accusato un malore durante Fiorentina-Inter.

Da quel momento, infatti, Bove non ha più potuto giocare e la sua carriera, inizialmente, sembrava poter essere addirittura a rischio. Nelle settimane successive, l'ex Roma si è sottoposto ad un intervento chirurgico nel corso del quale ha subito l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD) presso l'ospedale Careggi di Firenze. Un dispositivo che gli ha consentito di non dover interrompere anzitempo il proprio percorso da giocatore, ma che l'ha costretto al trasloco in Inghilterra: a causa della normativa italiana sulla medicina sportiva, la presenza del defibrillatore rende impossibile la prosecuzione dell'attività agonistica in Italia.