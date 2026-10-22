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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Simone Gambino

Bournemouth-Milan 3-0, pagelle e tabellino: Maignan ingiustificabile, Cisse troppo isolato, Loftus-Cheek è impalpabile

Europa League
AFC Bournemouth vs Milan
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AFC Bournemouth
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Il Bournemouth domina al Vitality Stadium contro un Milan mai in partita: pesano l'espulsione di Maignan e i due rigori concessi agli inglesi. Cisse da 9 non lascia il segno, fioccano insufficienze

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Il Milan naufraga a Bournemouth, sotto una pioggia torrentizia: al Vitality Stadium la squadra di Amorim viene travolta dalle Cherries con un perentorio 3-0, in un match condizionato inevitabilmente dai due calci di rigore giustamente assegnati in favore degli inglesi e dal rosso a Maignan.

La gara si mette subito in salita per il Diavolo, che dopo 8 minuti è già sotto: il VAR richiama l'arbitro Fotias per un evidente tocco di mano di De Winter, dal dischetto Justin Kluivert spiazza Maignan e sblocca il match. Alla mezzora l'episodio che indirizza definitivamente la sfida: su un calcio d'angolo Maignan, nel tentativo di divincolarsi dalla pressione, colpisce Adams sul volto con le mani, gesto che per l'arbitro greco è punibile con il rosso diretto e il secondo calcio di rigore in favore delle Cherries. Dagli undici metri stavolta si presenta Tavernier che col sinistro spiazza il neoentrato Torriani, firmando il 2-0.

Col doppio vantaggio e la superiorità numerica, per il Bournemouth diventa quasi una formalità condurre in porto la gara, con il Milan che non riesce praticamente mai ad affacciarsi dalle parti di Di Gregorio. All'83' il tris, firmato dal neoentrato Adli con una punizione dai 20 metri che passa in mezzo alla barriera.

  • PAGELLE BOURNEMOUTH-MILAN

    Pesa l'ingenuità di Maignan (4,5), che da capitano non può permettersi di incappare in leggerezze del genere, soprattutto in una serata che si era già complicata per il Milan. Sfortunato invece De Winter (5,5) in occasione del rigore, con il belga che cerca di reagire con una prestazione tutto sommato dignitosa.

    Non lascia il segno, ma non solo per demerito suo, Alpha Cisse (5), troppo isolato davanti, inghiottito dall'ottima coppia formata da Diakite (6,5) e Antonio Silva (7), quest'ultimo a lungo accostato al Milan nelle ultime sessioni di mercato. Deludente anche Loftus-Cheek (5), che disputa 45 minuti anonimi prima di essere lasciato negli spogliatoi da Amorim.

    Il migliore tra i rossoneri di Amorim a conti fatti è Torriani (6,5), che evita un passivo ancor più pesante.

  • TABELLINO BOURNEMOUTH-MILAN

    BOURNEMOUTH-MILAN 3-0

    Marcatori: 8' Kluivert (rig.), 32' Tavernier (rig.), 84' Adli

    BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Hill 6, Diakite 6,5, Silva 7, Truffert 6; Adams 7 (62' Cook 6), Christie 6,5; Doak 6,5, Kluivert 7 (62' Toth sv, 77' Adli 7), Tavernier 7 (62' Rayan 6,5); Evanilson 6 (65' Rodriguez 6). All. Rose

    MILAN (4-4-1-1): Maignan 4,5; Tomori 5,5 (66' Diawara 6), De Winter 5,5, Pavlovic 5,5, Estupinan 5,5 (46' Bartesaghi 5,5); Moreira 5,5 (76' Comotto 6), Musah 5, Jashari 5,5, Loftus-Cheek 5 (46' Rabiot 6); Hutchinson 5 (32' Torriani 6,5); Cisse 5. All. Amorim

    Arbitro: Fotias

    Ammoniti: Diakite, Adams, Estupinan, Tomori, De Winter

    Espulso: al 28' Maignan

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