Bournemouth-Milan 3-0, pagelle e tabellino: Maignan ingiustificabile, Cisse troppo isolato, Loftus-Cheek è impalpabile

Il Milan naufraga a Bournemouth, sotto una pioggia torrentizia: al Vitality Stadium la squadra di Amorim viene travolta dalle Cherries con un perentorio 3-0, in un match condizionato inevitabilmente dai due calci di rigore giustamente assegnati in favore degli inglesi e dal rosso a Maignan.

La gara si mette subito in salita per il Diavolo, che dopo 8 minuti è già sotto: il VAR richiama l'arbitro Fotias per un evidente tocco di mano di De Winter, dal dischetto Justin Kluivert spiazza Maignan e sblocca il match. Alla mezzora l'episodio che indirizza definitivamente la sfida: su un calcio d'angolo Maignan, nel tentativo di divincolarsi dalla pressione, colpisce Adams sul volto con le mani, gesto che per l'arbitro greco è punibile con il rosso diretto e il secondo calcio di rigore in favore delle Cherries. Dagli undici metri stavolta si presenta Tavernier che col sinistro spiazza il neoentrato Torriani, firmando il 2-0.

Col doppio vantaggio e la superiorità numerica, per il Bournemouth diventa quasi una formalità condurre in porto la gara, con il Milan che non riesce praticamente mai ad affacciarsi dalle parti di Di Gregorio. All'83' il tris, firmato dal neoentrato Adli con una punizione dai 20 metri che passa in mezzo alla barriera.