Botafogo-Seattle Sounders 2-1, pagelle e tabellino: Jair Cunha e Igor Jesus regalano la vittoria al Glorioso, esordio per il Tucu Correa

Nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo B, O' Glorioso supera la franchigia statunitense e vola in testa al girone insieme al PSG.

Tre punti e tanta sofferenza. Inizia con una vittoria il cammino del Botafogo di Joaquin Correa al Mondiale per Club. O' Glorioso si impone di misura sui Seattle Sounders col risultato di 2-1 e vola in testa al gruppo B, raggiungendo il PSG campione d'Europa, reduce dalla vittoria netta per 4-0 sull'Atletico Madrid.

Subito in campo l'ex Lazio e Inter Joaquin Correa, che debutta nel secondo tempo proprio come un'altra conoscenza della Serie A, Arthur Cabral, arrivato al Botafogo nei giorni scorsi dal Benfica.

La prima occasione è per i Seattle Sounders al minuto 8: azione personale di Vargas, che parte da sinistra e converge verso il centro, prima di servire l’accorrente Alex Roldan, che lascia partire un destro che sorvola di poco la traversa. La risposta del Botafogo arriva al 13’ con il colpo di testa di Igor Jesus, bloccato da Frei, e la conclusione al volo dell’ex Inter Alex Telles, respinta in qualche modo dall’estremo difensore avversario. Il match è divertente, con i Seattle Sounders che vanno vicini al goal poco dopo: il sinistro a giro di Jesus Ferreira esce di pochissimo.

A sbloccare il risultato, però, è O’ Glorioso al minuto 29: sul calcio di punizione di Alex Telles, Jair Cunha si inserisce con i tempi di giusti e con un colpo di testa forte e preciso batte Frei, firmando il suo primo goal con il Botafogo e la rete che sblocca il risultato.

Seattle prova a reagire con Rusnak, che al tramonto del primo tempo sfiora il pari con un esterno al volo dall’interno dell’area di rigore che termina sul fondo. Ma pochi secondi più tardi, la frachigia statunitense incassa la seconda rete: il cronometro segna il 43' quando sul cross proveniente da destra Igor Jesus salta più in alto di tutti nel cuore dell'area di rigore e con un colpo di testa preciso manda la palla nell'angolino alla sinistra di Frei.

Nella ripresa arriva l'esordio di Joaquin Correa, appena arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Inter.

I Seattle Sounders provano ad aumentare i giri del motore e tornare in gara, ma Rusnak e Musovski non vivono la miglior giornata in carriera e John Victor dice no a più riprese. Il numero uno dei brasiliani, però, non può nulla al 75', quando sul colpo di testa di Cristian Roldan viene beffato dalla deviazione involontaria del suo compagno di squadra Igor Jesus. Un tocco che lo manda fuori giri e non gli consente di intervenire, dimezzando lo svantaggio: la franchigia statunitense sigla l'1-2 e si rifà sotto.

Una rete che non basterà agli uomini di Schmetzer, che ci provano in tutti i modi ma devono arrendersi. Il Botafogo va ad un passo dal tris proprio con il Tucu Correa, che si libera con una bella azione personale ma viene fermato da Frei, mentre è ancora una volta John Victor a fermare i Seattle Sounders con una gran parata su De la Vega nel quarto e ultimo minuto di recupero.

Vince il Botafogo, che conquista i primi tre punti e vola in testa al Gruppo B in coabitazione col Paris Saint-Germain.