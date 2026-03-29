Novanta minuti, forse qualcosa in più, per decidere il destino dell’Italia: il ritorno al Mondiale passa da Zenica, dove gli azzurri affronteranno la Bosnia-Erzegovina nella finale del percorso A dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026.
La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso si gioca tutto contro la squadra di Edin Dzeko dopo aver superato l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo con i goal di Sandro Tonali e Moise Kean.
Il confronto richiama inevitabilmente l’ultimo precedente tra le due squadre, l’amichevole disputata nel giugno 2024 a Empoli, ultima uscita prima dell’Europeo: un filo diretto tra passato recente e presente decisivo.