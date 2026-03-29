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Italy v Bosnia & Herzegovina- International FriendlyGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Bosnia-Italia, dall'amichevole di Empoli alla finale playoff a Zenica: i protagonisti della Nazionale ancora presenti nella sfida decisiva per il ritorno al Mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Da Empoli a Zenica, la sfida decisiva per il Mondiale 2026 riporta alla memoria l’ultima amichevole pre-Europeo: molti protagonisti sono ancora in campo.

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Novanta minuti, forse qualcosa in più, per decidere il destino dell’Italia: il ritorno al Mondiale passa da Zenica, dove gli azzurri affronteranno la Bosnia-Erzegovina nella finale del percorso A dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026.

La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso si gioca tutto contro la squadra di Edin Dzeko dopo aver superato l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo con i goal di Sandro Tonali e Moise Kean.

Il confronto richiama inevitabilmente l’ultimo precedente tra le due squadre, l’amichevole disputata nel giugno 2024 a Empoli, ultima uscita prima dell’Europeo: un filo diretto tra passato recente e presente decisivo.


  • LA FINALE PLAYOFF DI ZENICA

    La sfida contro la Bosnia rappresenta uno spartiacque per la storia recente dell’Italia, che non partecipa a un Mondiale dal 2014: dopo il titolo del 2006 sono arrivate l’eliminazione ai gironi nel 2010 e 2014 e le mancate qualificazioni del 2018 e 2022.

    L’Italia arriva all’appuntamento dopo aver battuto l’Irlanda del Nord, mentre la Bosnia ha eliminato il Galles ai calci di rigore dopo l’1-1 nei 120 minuti.

    Nel 2025, inoltre, i bosniaci hanno disputato dieci partite vincendone sei contro San Marino, Romania, Cipro e Malta, con quest’ultima superata in amichevole.


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  • I PRECEDENTI TRA ITALIA E BOSNIA

    Quella di Zenica sarà la settima sfida tra Italia e Bosnia. Il bilancio sorride nettamente agli azzurri, che hanno vinto quattro dei sei precedenti.

    L’ultimo confronto risale al giugno 2024: all’Empoli, allo stadio Carlo Castellani, l’Italia si impose 1-0 grazie al goal di Davide Frattesi.

    L’unico pareggio è arrivato nel settembre 2020 in Nations League, mentre l’unica vittoria bosniaca risale al novembre 1996, quando a Sarajevo finì 2-1 con le reti di Hasan Salihamidzic ed Elvir Bolic e il goal azzurro firmato da Enrico Chiesa.


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  • ITALIA-BOSNIA, L’ULTIMO PRECEDENTE

    L’amichevole del 2024 rappresenta il punto di partenza per comprendere quanti protagonisti siano ancora oggi presenti nel gruppo azzurro.

    L’Italia allora allenata da Luciano Spalletti scese in campo con Donnarumma tra i pali; Darmian, Buongiorno e Calafiori in difesa; Bellanova, Jorginho, Fagioli e Cambiaso a centrocampo; Frattesi e Chiesa alle spalle di Scamacca. Nel corso della gara entrarono Dimarco, Cristante, Ricci, Folorunsho, Raspadori e Retegui.

    Tra questi, molti fanno ancora parte della Nazionale attuale: Donnarumma, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Cambiaso, Cristante, Frattesi, Raspadori, Retegui e Scamacca sono convocati anche per la sfida decisiva di martedì.

    Un appuntamento assolutamente da non sbagliare per gli Azzurri, che vogliono tornare al Mondiale dopo la mancata partecipazione nelle ultime due edizioni

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