La sfida contro la Bosnia rappresenta uno spartiacque per la storia recente dell’Italia, che non partecipa a un Mondiale dal 2014: dopo il titolo del 2006 sono arrivate l’eliminazione ai gironi nel 2010 e 2014 e le mancate qualificazioni del 2018 e 2022.

L’Italia arriva all’appuntamento dopo aver battuto l’Irlanda del Nord, mentre la Bosnia ha eliminato il Galles ai calci di rigore dopo l’1-1 nei 120 minuti.

Nel 2025, inoltre, i bosniaci hanno disputato dieci partite vincendone sei contro San Marino, Romania, Cipro e Malta, con quest’ultima superata in amichevole.



