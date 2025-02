Borussia Dortmund-Sporting dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Borussia Dortmund vs Sporting CP

Gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund-Sporting: dove vedere il match in diretta tv e streaming e le formazioni.

Al Signal Iduna Park, meglio noto come 'Westfalenstadion', va in scena la gara di ritorno tra il Borussia Dortmund e lo Sporting.

I gialloneri ripartono dal triplice vantaggio grazie allo 0-3 conquistato all'Estádio José de Alvalade di Lisbona.

Ai portoghesi serve una vera e propria impresa: in palio gli ottavi di finale contro una tra Aston Villa e Lille.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.