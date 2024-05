Borussia Dortmund-Real Madrid dove vederla: Canale 5, Sky o Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Borussia Dortmund e Real Madrid si affrontano nella finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Champions League 2023-2024 si prepara ad emettere il suo verdetto più importante. Saranno Borussia Dortmund e Real Madrid ad affrontarsi nell'ultimo atto della massima competizione continentale per club, quello al termine del quale una delle due squadre potrà fregiarsi del titolo di campione d’Europa.

Una finale che vedrà opposte la grande rivelazione del torneo ed una squadra che si era presentata ai blocchi di partenza come una delle favorite d’obbligo. Sì perché se il Real ha iniziato la stagione con il chiaro obiettivo di sollevare per la quindicesima volta nella sua storia il più ambito tra i trofei al cielo, in pochi avrebbero immaginato un Borussia capace di spingersi fino a questo punto.

La compagine tedesca si è resa protagonista di un cammino sensazionale che l’ha vista prima vincere il durissimo Gruppo F che comprendeva anche PSG, Milan e Newcastle, poi eliminare il PSV negli ottavi, l’Atletico Madrid nei quarti ed il PSG in semifinale (con un doppio 1-0).

Percorso straordinario anche per i Blancos che, dopo aver dominato il Gruppo C (6 vittorie in altrettante gare), hanno poi superato gli ostacoli Lipsia, Manchester City (in quella che è stata da molti vista come una sorta di finale anticipata) e Bayern Monaco (decisiva la vittoria in rimonta al ritorno con reti di Joselu all’88’ e al 91’).

Quello che andrà in scena sarà il quindicesimo confronto tra le due squadre: il bilancio complessivo sorride al Real Madrid in virtù delle 6 vittorie ottenute a fronte di 5 pareggi e 3 affermazioni del Borussia Dortmund.

