Bordocam - Il caos del derby Torino-Juventus tra tensioni e dialogo tifosi bianconeri-squadra: "Cori razzisti, perdiamo a tavolino!"

Semplicemente un caos.
L'ultima di campionato ha consegnato un derby della Mole da dimenticare, caratterizzato dagli scontri pre-gara che hanno generato tensioni all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino.
A ricostruire quanto successo è DAZN, che all'interno di Bordocam svela tensioni, dettagli e dialoghi andati in scena durante il riscaldamento svolto dalla Juventus con i propri tifosi.
Il focus riguarda l'assoluta volontà del Settore Ospiti di non voler far andare in scena il match, in quanto all'esterno dell'impianto i disordini avevano causato il grave ferimento di un sostenitore bianconero di 36 anni portato in ospedale ed operato d'urgenza alla testa.