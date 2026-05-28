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Juventus fans during derby Torino 24052026Getty Images
Claudio D'Amato

Bordocam - Il caos del derby Torino-Juventus tra tensioni e dialogo tifosi bianconeri-squadra: "Cori razzisti, perdiamo a tavolino!"

Serie A
Torino vs Juventus
Juventus
Torino

Bordocam, il format di DAZN, ricostruisce tensioni e dialogo tra tifosi della Juve e squadra durante il riscaldamento pre-derby: "Dovete rifiutarvi di giocare, sospendete la partita!".

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Semplicemente un caos.


L'ultima di campionato ha consegnato un derby della Mole da dimenticare, caratterizzato dagli scontri pre-gara che hanno generato tensioni all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino.


A ricostruire quanto successo è DAZN, che all'interno di Bordocam svela tensioni, dettagli e dialoghi andati in scena durante il riscaldamento svolto dalla Juventus con i propri tifosi.


Il focus riguarda l'assoluta volontà del Settore Ospiti di non voler far andare in scena il match, in quanto all'esterno dell'impianto i disordini avevano causato il grave ferimento di un sostenitore bianconero di 36 anni portato in ospedale ed operato d'urgenza alla testa.

  • "NON GIOCATE QUESTA PARTITA!"

    Come mostra Bordocam, il coro eloquente alzatosi dallo spicchio occupato dai tifosi juventini ha rappresentato un autentico let motiv: "Non giocate questa partita!".


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  • "NON SI GIOCA!", PERIN: "MA COSA È SUCCESSO?"

    Uno dei capi ultrà posti a cavalcioni sulla vetrata che separa il prato verde dagli spalti urla "Non si gioca!", portando Mattia Perin ad avvicinarsi al Settore e chiedere: "Ma cosa è successo?", in quanto ignaro della notizia del ferimento del tifoso durante gli scontri avvenuti fuori dallo stadio.


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  • "DOVETE RIFIUTARVI DI GIOCARE, CORI RAZZISTI PER 90 MINUTI!"

    Il dialogo tra i supporters di Madama ed i calciatori prosegue: "Dovete rifiutarvi di giocare, per noi! Diamo cuore e anima!".


    Poi la minaccia, che sarebbe stata messa in atto qualora si fosse scelto di scendere regolarmente in campo: "Cori razzisti per 90 minuti, ve lo dico!".

  • LOCATELLI AI TIFOSI: "NON POSSIAMO DECIDERE NOI"

    Una volta concluso il riscaldamento, col terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino vuoto a rispuntare dal tunnel è capitan Locatelli, il quale si reca nuovamente sotto ai propri sostenitori: "Non possiamo decidere noi. Stanno decidendo se giocare, ma noi non possiamo rifiutarci di scendere in campo, ok?".


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  • "PERDIAMO A TAVOLINO!"

    La risposta degli ultras, a quel punto, lascia poco spazio alle interpretazioni e si aggancia alla minaccia dei cori razzisti: "State dentro, perdiamo a tavolino!".


  • "ABBIAMO VINTO NOI": INVECE IL DERBY SI GIOCA

    Qualcuno pensa che il derby non andrà in scena ed esclama: "Abbiamo vinto noi!". Invece - con l'uscita dagli spogliatoi di Comolli - da lì a poco viene sancita la disputa di Toro-Juve.


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  • I TIFOSI DELLA JUVE LASCIANO IL SETTORE OSPITI

    L'ufficialità della decisione porta i tifosi della Juventus ad abbandonare il Settore Ospiti: qualcuno per protesta brucia addirittura una sciarpa, mentre per solidarietà a lasciare lo stadio è anche una parte della Curva Maratona granata.


  • "FUORI, FUORI!"

    Chi resta all'interno dell'impianto urla "Fuori, fuori!" a chi sta andando via, poi il derby inizia. E finisce 2-2. Juve senza Champions, Torino senza sorriso per una domenica tristissima.


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