BordoCam di Juventus-Bologna, l'applauso di Lucumì e la rabbia di Spalletti: "Vallo a puntare!"

Si è giocata all'Allianz Stadium, dove la Juventus ha ospitato il Bologna, una partita che potrebbe avere un peso specifico rilevantissimo nella corsa che conduce ad uno dei pass per la Champions League della prossima stagione.
La compagine bianconera era chiamata a non sbagliare per portarsi a +5 su Como e Roma e a -3 da Milan e Napoli, ovvero le due squadre che la precedono insieme ad un'Inter ormai lanciata verso la conquista dello Scudetto.
Un'occasione d'oro, prima dello scontro diretto proprio sul campo del Milan in programma nel trentaquattresimo turno di Serie A, che gli uomini di Luciano Spalletti hanno sfruttato nel migliore dei modi imponendosi per 2-0.
'BordoCam' di 'DAZN', ha svelato quelli che sono stati alcuni dei momenti più intensi della sfida.