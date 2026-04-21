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Luciano Spalletti JuventusGetty
Leonardo Gualano

BordoCam di Juventus-Bologna, l'applauso di Lucumì e la rabbia di Spalletti: "Vallo a puntare!"

Serie A
Juventus vs Bologna
Juventus
Bologna

BordoCam ha svelato alcuni dei momenti più intensi di Juventus-Bologna, sfida valida per il trentreesimo turno di Serie A.

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Si è giocata all'Allianz Stadium, dove la Juventus ha ospitato il Bologna, una partita che potrebbe avere un peso specifico rilevantissimo nella corsa che conduce ad uno dei pass per la Champions League della prossima stagione.

La compagine bianconera era chiamata a non sbagliare per portarsi a +5 su Como e Roma e a -3 da Milan e Napoli, ovvero le due squadre che la precedono insieme ad un'Inter ormai lanciata verso la conquista dello Scudetto.

Un'occasione d'oro, prima dello scontro diretto proprio sul campo del Milan in programma nel trentaquattresimo turno di Serie A, che gli uomini di Luciano Spalletti hanno sfruttato nel migliore dei modi imponendosi per 2-0.

'BordoCam' di 'DAZN', ha svelato quelli che sono stati alcuni dei momenti più intensi della sfida.


  • IL SALUTO A BERNARDESCHI

    Mentre le due squadre erano in campo per il classico riscaldamento che precede la partita, Federico Bernardeschi si è avvicinato alla curva dei suoi ex tifosi della Juventus.

    Rivolgendosi ad essi ha mimato il gesto del cuore, prima di portarsi le mani sul petto.

    Prima della gara, Holm ha invece salutato quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi compagni di squadra del Bologna.

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  • L'OMAGGIO A MANNINGHER

    Prima del calcio d'inizio, l'omaggio ad Alex Manninger, ex portiere della Juventus che è venuto a mancare lo scorso 16 aprile a seguito di un grave incidente stradale.

    Alcuni dei suoi ex compagni di squadra, tra i quali Buffon, Marchisio e Bonucci, hanno portato una corona di fiori vicino ad una delle porte del campo, mentre dagli spalti si levava un lunghissimo applauso.

    Una maglia di Mannninger è stata anche appesa nello spogliatoio bianconero prima dell'inizio della sfida.


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  • SPALLETTI IMPASSIBILE DOPO IL GOAL DI DAVID

    La Juventus è partita fortissimo contro il Bologna e già al 2' si è portata in vantaggio quando David ha sfruttato nel migliore dei modi un cross di Kalulu.

    Spalletti, mentre i suoi giocatori esultavano, è rimasto impassibile, per poi lasciarsi andare ad un applauso a distanza al quale l'attaccante canadese ha risposto con un cenno.


  • LE PRIME INDICAZIONI DI SPALLETTI

    Spalletti ha dato le prime indicazioni alla sua squadra solo a partire dal 7', quando ha indicato a McKennie la posizione da tenere a centrocampo.

    Pochi minuti più tardi, dopo un goal annullato per fuorigioco a Conceiçao, ha invitato i suoi giocatori ad usare la testa, proprio come aveva fatto poco prima quando David era stato pizzicato in offside.

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  • SPALLETTI CON LE MANI IN TESTA

    Spalletti è parso visibilmente soddisfatto della prima parte di gare della sua squadra, ma con il passare dei minuti ha iniziato a dare indicazioni soprattutto a Boga, Holm e Kelly.

    Il tecnico bianconero, dopo un cross non preciso di Cambiaso, si è poi portato le mani in testa e le ha tenute così per diversi secondi.

    Spalletti si è poi lasciato andare ad un gesto di disperazione quando poco prima della fine della frazione, un tiro di David è finito di poco a lato.

    Dopo il fischio dell'arbitro, il tecnico bianconero, prima di dirigersi negli spogliatoi, è andato ad abbracciare e a parlare con Joao Mario, giocatore che recentemente si è trasferito in prestito proprio dalla Juve al Bologna.

  • L'APPLAUSO DI LUCUMI' A CONCEICAO

    Ad inizio ripresa, Lucumì, nell'andare in chiusura su Conceiçao, lo ha sfidato applaudendolo.

    Un gesto che non è piaciuto a Spalletti che poi si è rivolto proprio al difensore del Bologna urlando "Che c... vuoi?".

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  • "VALLO A PUNTARE!"

    Da quel momento in poi, è iniziata una sorta di partita nella partita tra Spalletti e Lucumì.

    Il tecnico bianconero ha esortato Conceiçao a puntare in continuazione il difensore del Bologna: "Vallo a puntare! Vallo a puntare, vuole che lo vai a puntare!".

    Proprio da un uno contro uno tra i due, poi nascerà l'azione del 2-0 bianconero.

  • "FAI IL FALSO 9"

    Al 77', Italiano ha deciso di lanciare nella mischia Bernardeschi che, al momento del suo ingresso in campo, è stato accolto dall'applauso dello Stadium.

    L'indicazione del tecnico del Bologna al suo giocatore è stata chiara "Fa il falso 9, fai il trequartista", ma la partita di Bernardeschi si chiuderà pochi minuti dopo a causa di un infortunio muscolare.

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  • "CHE COSA GUARDI!"

    Nonostante la partita fosse ormai decisa e mancassero pochissimi minuti al triplice fischio finale, Spalletti ha continuato a tenere alta la tensione.

    All'88' si è arrabbiato con Thuram quando quest'ultimo non ha velocizzato l'azione: "Che cosa guardi! Che cosa guardi!".

  • IL CHIARIMENTO TRA SPALLETTI E LUCUMI'

    Subito dopo il triplice fischio finale, Spalletti, è andato a cercare Lucumì per un chiarimento: "Gli hai battuto le mani e gli hai detto di avvicinarsi".

    Un chiaro riferimento a quanto accaduto ad inizio ripresa quando il difensore del Bologna aveva lanciato la sua personalissima sfida a Conceiçao.

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