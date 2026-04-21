BordoCam di Juventus-Bologna, l'applauso di Lucumì e la rabbia di Spalletti: "Vallo a puntare!"

Spalletti è parso visibilmente soddisfatto della prima parte di gare della sua squadra, ma con il passare dei minuti ha iniziato a dare indicazioni soprattutto a Boga, Holm e Kelly.

Il tecnico bianconero, dopo un cross non preciso di Cambiaso, si è poi portato le mani in testa e le ha tenute così per diversi secondi.

Spalletti si è poi lasciato andare ad un gesto di disperazione quando poco prima della fine della frazione, un tiro di David è finito di poco a lato.

Dopo il fischio dell'arbitro, il tecnico bianconero, prima di dirigersi negli spogliatoi, è andato ad abbracciare e a parlare con Joao Mario, giocatore che recentemente si è trasferito in prestito proprio dalla Juve al Bologna.